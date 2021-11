Suspeito de esfaquear namorado da ex-esposa é detido em Londrina

A PM (Polícia Militar) prendeu na noite de sábado (27), no bairro Sebastião de Mello, em Londrina, um suspeito de esfaquear o atual namorado da sua ex-esposa.





O Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) repassou à equipe que um homem teria esfaqueado outro envolvido na rua Gabriel Passos, ameaçado populares e fugido em um automóvel Volkswagen Voyage.

Uma mulher relatou à polícia que seu ex-marido desferiu três facadas em seu namorado e ainda quebrou o carro do atual companheiro a pedradas, fugindo em seguida.

O ferido foi ao Hospital Zona Norte, onde recebeu atendimento.





A mulher indicou o endereço onde reside o suposto agressor e a PM (Polícia Militar), que foi até o local, informou ter se deparado com ele machucado e alterado. Busca no interior do veículo localizou a faca utilizada, que foi apreendida.





O homem foi encaminhado ao Ciac (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão) para providências cabíveis.