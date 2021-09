Temperaturas ultrapassam 30ºC nesta semana em Londrina

As mínimas foram de 18ºC.

As temperaturas ultrapassam os 30ºC nesta semana em Londrina. As máximas previstas para esta segunda-feira (27) pelo IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) são entre 33ºC e 34ºC.





Há chance de chover a partir de sexta-feira (1º) na região, mas a frente fria pode se afastar para o oceano e a estabilidade permanecer, como aconteceu no último fim de semana. Apenas gotículas caíram sobre a cidade, como informa a agrometeorologista Angela Costa.

Por enquanto, o sol é o protagonista no céu de Londrina até terça-feira (28). Na quarta (29), deve aparecer entre nuvens, mas volta a brilhar constante na quinta (30).





Beba água

O calor alcança 35ºC nesta terça (28), prevê a pesquisadora. O amanhecer vem acompanhado de 19ºC.





Sem chuva, a umidade relativa do ar decai e, no pico de aquecimento deste domingo (26), esteve em 37%. A porcentagem ideal para a saúde humana, recomendada pela OMS (Organização Mundial de Saúde) é de 50% a 60%.





