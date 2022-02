Teste seletivo da prefeitura de Londrina reúne 3.454 candidatos

Ao todo, 3.454 candidatos, que concorrem as 157 vagas na área da saúde, com compareceram no drive-thru no Autódromo Internacional Ayrton Senna para a entrega dos envelopes com os títulos acadêmicos e profissionais dos candidatos inscritos no Teste Seletivo da Prefeitura de Londrina .

Confira a concorrência





Auxiliar de enfermagem - 1.248

Enfermeiro - 1047

Assitente de gestão em saúde - 635

Nutricionista - 181

Farmacêutico - 136

Auxiliar de farmácia - 109

Médico Veterinário - 49

Médico clínico geral plantonista- 35

Terapeuta ocupacional - 13

Médico pediatra plantonista - 1





Segundo a secretária de Recursos Humanos da Prefeitura de Londrina, Julliana Faggion, o resultado foi positivo porque o processo de trabalho rodou perfeitamente e em todas as funções houveram candidatos apresentando a documentação.





Servidores de várias secretarias participaram do drive-thru para a entrega da documentação do Teste, além da Secretaria de Recursos Humanos, teve a participação da Guarda Municipal (GM), secretarias municipais de Saúde; de Obras e Pavimentação; Planejamento, Orçamento e Tecnologia; Procuradoria-Geral; Fundação de Esportes e a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU).