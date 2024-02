Trazidas por avião da FAB, relíquias de Santa Teresinha chegam a Londrina neste sábado

O relicário contendo um fêmur e ossos do pé de Santa Teresinha chegará ao aeroporto de Londrina em voo da FAB (Força Aérea Brasileira) neste sábado (17), às 15h. Após o recebimento, a urna seguirá em carreata até o Centro de Espiritualidade Monte Carmelo, na zona sul. A relíquia permanecerá em Londrina entre os dias 17 e 19 de fevereiro.







A peregrinação das relíquias de primeiro grau de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, vindas de Lisieux, na França chegará em Londrina neste sábado (17) e ficará até segunda-feira (19). Confira abaixo a programação completa da visita do relicário.

Publicidade

Publicidade





A partir das 14h, fiéis vão se encontrar na praça Nishinomiya, em frente ao aeroporto, para seguir em carreata com as relíquias até o Centro de Espiritualidade Monte Carmelo, na zona sul da cidade, onde ficará exposto para visitação. Às 19h será celebrada Santa Missa, presidida pelo padre Rafael Solano, vigário geral da arquidiocese, e participação da IAM (Infância e Adolescência Missionária).





No dia 18 de fevereiro, a partir das 9h, as relíquias seguem em carreata para a Catedral de Londrina (Tv. Padre Eugênio Herter, 33). Após a missa das 10h30, presidida pelo arcebispo dom Geremias Steinmetz, ficarão expostas para visitação até a Missa das 18h, depois da qual retornam para o Monte Carmelo. Na segunda-feira, 19 de fevereiro, Santa Missa às 8h no Monte Carmelo e visitação às relíquias até as 14h30, quando a peregrinação segue em direção a Paranavaí.

Publicidade





As relíquias de um santo (parte do corpo ou objetos que estiveram ou foram usados por ele) como as que virão a Londrina, sempre receberam particular veneração por parte da Igreja Católica, pois recordam a presença do santo, que está junto de Deus e, de junto dEle, intercede pelas pessoas. “O corpo dos Beatos e dos Santos, destinado à ressurreição, foi sobre a terra o templo vivo do Espírito Santo e o instrumento da sua santidade”, destaca o documento Sacrosanctum Concilium (n. 111).





Programação da peregrinação

Publicidade





17/2 – Sábado

14h30 – concentração dos fiéis na Praça Nishinomyia, em frente ao aeroporto

Publicidade

15h – Chegada do relicário a Londrina (aeroporto)

15h – carreata saindo da Praça Nishinomiya, em frente ao aeroporto, até o Monte Carmelo

Publicidade

19h – Santa Missa com a presença da Infância e Adolescência Missionária (IAM)





18/2 – Domingo

Publicidade

9h – saída do relicário do Monte Carmelo em direção à Catedral Metropolitana

10h30 – Santa Missa (após a missa, abertura oficial da visitação das relíquias de Santa Teresinha ao público)

Publicidade

18h – Santa Missa (após a missa das 18h30, retorno das relíquias ao Monte Carmelo)





19/2 Segunda-feira

8h – Santa Missa (após a missa, visitação ao relicário) no Centro de Espiritualidade Monte Carmelo

14h30 – saída do relicário do Monte Carmelo em direção a Paranavaí.





LEIA TAMBÉM: