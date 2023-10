Três adultos e duas crianças ficam feridos após carros colidirem na PR-436, em Bandeirantes

Três adultos e duas crianças ficaram feridos após a colisão de dois veículos na PR-436, em Bandeirantes (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (22).





Segundo informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 55 anos conduzia um Volkswagen Fusca pela via no sentido de Bandeirantes a Itambaracá quando, ao atingir o KM 98, colidiu frontalmente com um Volkswagen Gol, que era dirigido por um homem de 33 anos e trafegava no sentido oposto.

O acidente causou danos nos dois veículos e, além dos condutores, deixou os passageiros do Volkswagen Fusca feridos.





No automóvel estavam o condutor e uma mulher de 25 anos, que tiveram ferimentos médios. Além disso, o carro era ocupado por duas crianças, de seis e dez anos, que tiveram ferimentos graves e médios, respectivamente.





O condutor do Volkswagen Gol teve ferimentos médios. Nenhum dos motoristas realizou o teste etilométrico devido às hospitalizações.