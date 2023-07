Três ficam feridos após colisão frontal entre dois carros na PRC-272, em Jaboti

Três pessoas ficaram feridas após um carro Corsa Wind colidir frontalmente com um veículo Gol na PRC-272, em Jaboti, no Norte Pioneiro do Paraná. O acidente foi registrado na noite deste domingo (23).





Segundo informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PM (Polícia Militar), os automóveis trafegavam em sentido contrário em uma pista simples no momento da colisão.

O condutor do Corsa Wind teve ferimentos e foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Pinhalão, cidade do Norte Pioneiro. A motorista e o passageiro do Gol também ficaram feridos e foram levados para o mesmo hospital.





Como os condutores foram hospitalizados, os policiais não conseguiram fazer o teste etilômetro.