Três pessoas morrem e 19 ficam feridas após micro-ônibus tombar no Noroeste do Paraná

Três pessoas morreram e 19 ficaram feridas após um micro-ônibus de uma empresa de turismo tombar na PR-317, em Nossa Senhora das Graças, no Noroeste do Paraná, na noite deste domingo (31).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo pertence à uma empresa de turismo localizada em Presidente Prudente, em São Paulo, e seguia de Maringá até a cidade de Regente Feijó, também no Estado de São Paulo.

O condutor do micro-ônibus, de 68 anos, informou aos policiais que, no KM 18 da rodovia pela qual seguia, um veículo entrou na frente e acabou fechando o automóvel de transporte coletivo, o que fez com que o motorista perdesse o controle da direção, saísse da pista e tombasse no acostamento.





O Corpo de Bombeiros identificou três vítimas fatais no local: duas mulheres de 62 anos e um homem de 63 anos. Os corpos foram recolhidos pelo IML (Instituto Médico Legal).

Os 19 feridos com idades entre seis e 68 anos, que incluem o motorista e 18 passageiros, foram socorridos no local do acidente e encaminhados para receber atendimento médico em hospitais nas cidades de Colorado, Santo Inácio e Maringá.





De acordo com informações, o micro-ônibus levava passageiros que retornavam de uma convenção religiosa que tinha acontecido horas antes em Maringá.





A PCPR (Polícia Civil do Paraná) também esteve no local e investiga as causas do acidente.