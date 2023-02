UEL investiga possível intoxicação alimentar no RU

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) informou nesta segunda-feira (6) que vai investigar o que teria causado mal-estar em estudantes e outros usuários do RU (Restaurante Universitário) na semana passada. Em reportagem da FOLHA publicada nesta segunda (6), alunos relataram ter apresentado problemas de saúde (vômito e diarreia) entre quarta (1) e sexta-feira (3).





A notícia também correu em grupos de WhatsApp e nas redes sociais e os estudantes questionaram não só a qualidade da comida como da água. “A carne não estava legal e eu nem terminei de comer”, disse à FOLHA um aluno de medicina veterinária que almoçou no RU quatro dias na semana passada.

Na manhã desta segunda, representantes do Gabinete da Reitoria, do Sebec (Serviço de Bem-estar à Comunidade) e do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos (TAM) avaliaram a questão e definiram uma série de ações para apurar os fatos.





Segundo a assessoria de imprensa da UEL, amostras da comida servida nos últimos dias serão avaliadas pelo TAM; amostras da água oferecida nos filtros e bebedouros também deverão passar por análise. Os casos mal-estar e problemas gastrointestinais relatados à Ouvidoria da instituição serão analisados com vistas à identificação da possível fonte de contaminação.





De acordo com o Sebec, o RU serviu normalmente as refeições de almoço e jantar nesta segunda-feira (6). O órgão assegura que o RU "segue rígidos protocolos para conservação, preparo e entrega de todos os alimentos, conforme resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A instituição ressalta ainda que "a alimentação servida diariamente representa segurança nutricional da comunidade universitária, sendo inclusive uma alternativa viável de alimentação para estudantes e servidores que estudam e trabalham no Campus".