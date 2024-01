UEM completa 54 anos com 14,6 mil alunos matriculados

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) completou 54 anos neste domingo como referência de ensino público na região Noroeste. Ao longo de mais de cinco décadas, a UEM alcançou reconhecimento em níveis nacional e internacional, com alto índice de produção científica e tecnológica e apoio ao desenvolvimento das cidades do Paraná.





A UEM conta atualmente com 91 cursos de graduação, entre turnos, habilitações e câmpus diferentes, com 14.605 alunos matriculados: 13.364 no modo presencial e 1.241 no ensino à distância.

Além disso, a instituição oferece cerca de 56 cursos de mestrados acadêmicos (1.391 alunos matriculados), 29 doutorados (1.227), 23 cursos de especializações (874), 18 áreas de residências médicas (114) e 26 cursos de pós-doutorado (92 alunos).





A universidade tem sete câmpus regionais nas cidades de Cianorte, Cidade Gaúcha, Diamante do Norte, Goioerê, Ivaiporã, Maringá e Umuarama. Possui ainda polos de apoio presencial, como o da Fazenda Experimental de Iguatemi, do HUM (Hospital Universitário de Maringá) e do Hemocentro Regional de Maringá. São 1.859 técnicos trabalhando na universidade e 1.553 professores, sendo 85% de doutores.

Também é uma das universidades mais sustentáveis do mundo, sendo ranqueada como a 13° colocada entre as Instituições de Ensino Superior do Brasil e em 1º lugar entre as entidades paranaenses, incluindo universidades federais, estaduais e privadas, segundo o QS Sustainability Ranking, publicado em dezembro do ano passado. Na América Latina, obteve a 36ª posição.





"É uma data muito importante, muito especial, com a Universidade Estadual de Maringá completando seus 54 anos. Desde a sua fundação ela contribui para o desenvolvimento do Estado, da sua região, das cidades onde temos unidades regionais, e da assistência em saúde pública por meio do nosso complexo hospitalar, que é referência para a região de Maringá", disse o reitor Leandro Vanalli.

