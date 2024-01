Governo do PR abre concurso e processo seletivo com 162 vagas em universidades

As universidades estaduais de Ponta Grossa (UEPG), do Centro-Oeste (Unicentro) e do Norte do Paraná (UENP) estão com inscrições abertas para 162 vagas efetivas e temporárias. As remunerações variam entre R$ 811,69 e R$ 16.565,27 a depender do cargo escolhido. As oportunidades são para professor efetivo e temporário e para profissionais efetivos na carreira técnica-administrativa.





Os processos de seleção têm prazo de validade de um ano com a previsão de prorrogação por mais 12 meses.

A UENP recebe as inscrições até 4 de fevereiro para 60 professores temporários, por meio de CRES (Contrato em Regime Especial). Há opções para os câmpus de Cornélio Procópio, Jacarezinho e Bandeirantes. A taxa de inscrição é R$ 150, com possibilidade de solicitação de isenção até 22 de janeiro para candidatos cadastrados em programas sociais do governo federal.





O benefício se estende para doadores de sangue ou de medula óssea e a quem prestou serviço no período eleitoral, conforme o Edital.

O processo seletivo será em duas etapas: prova didática (eliminatória) e avaliação de títulos (classificatória). A remuneração de professores varia de R$ 811,69 a R$ 9.383,94. Os valores diferem por titulação do professor e carga horária exigida em contrato.





As vagas são para diversas áreas, como administração, agronomia, biologia, ciência da computação, direito, educação, enfermagem, fisioterapia, história, geografia, letras, matemática, medicina veterinária e odontologia.

Na Unicentro, são 91 vagas para professor efetivo. As inscrições seguem até 8 de março com taxa de R$ 240. A isenção pode ser solicitada até 19 de janeiro, conforme critérios definidos em Edital.





Há opções para regime de trabalho com tempo integral e dedicação exclusiva (TIDE) e para vagas com carga horária parcial de 34 horas semanais. A remuneração varia entre R$ 3.066,40 e R$ 16.565,27. São 66 vagas para o câmpus de Guarapuava e 25 para Irati.

A seleção dos novos docentes será em três etapas. No dia 19 de maio os candidatos participam da prova escrita no câmpus em que a vaga está ofertada. Já a segunda etapa do concurso será uma avaliação didática, inicialmente está prevista para ser realizada entre os dias 18 e 24 de junho. A última etapa será composta pela prova de títulos.





Na UEPG, o concurso público segue com inscrições até 6 de fevereiro para 11 vagas para agentes universitários de nível superior. As inscrições custam R$ 200 e a prova ocorrerá em 17 de março, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. Veja o Edital.

As vagas são para diferentes funções: advogado; analista de informática; assistente social; comunicador social; contador; engenheiro civil; engenheiro eletricista; médico; médico do trabalho; nutricionista; e psicólogo.





Os novos servidores terão vencimento inicial de R$ 7.616,88 para todas as opções de carreira e carga horária de 40 horas semanais, com exceção das funções de médico e médico do trabalho, que farão turnos de 20 horas semanais de trabalho na instituição de ensino superior. Os requisitos mínimos para todas as opções são de graduação específica na área e registro profissional no órgão de classe.

A seleção de candidatos acontecerá em duas etapas. A primeira é a prova objetiva, de caráter eliminatório, com 40 questões no sistema somatório e duração de quatro horas. Os candidatos aprovados seguirão para a segunda etapa, de avaliação de títulos, com caráter classificatório. O resultado será divulgado até 2 de abril AQUI.





Confira os processos de seleção para docentes e agentes universitários:

