Uma pessoa morre e três ficam feridas em colisão na PR-340 em Jaguapitã

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada na madrugada deste domingo (5) para atender um acidente grave entre dois veículos na PR-340 , no trecho entre Jaguapitã e Guaraci, norte do Estado. A acidente ocorreu por volta das 0h30 minutos após uma caminhote e um Fiesta, que vinham sentido opostos da pista, se chocarem lateramelte.





O carro atingido lateralmente saiu da pista e a caminhonete, com placas de Apucarana, capotou. O condutor da caminhonete, de 56 anos, foi levado o Hospita de Rolândia com muitos ferimentos, mas um passageiro, de 30 anos, morreu no local.

No Fiesta, a condutora de 29 anos e a passageira de 18 tiveram ferimentos mais leves e foram encaminhadaa ao Hospital municipal de Jagapitã. Não foram realizados teste de etilômetro. O trecho da rodovia era de reta em pista simpleas, mas as faixas de segurança estavam apagadas.