Uma pessoa morre em acidente com quatro veículos em Santa Mariana

Um acidente envolvendo quatro veículos ocorreu em Santa Mariana (norte pioneiro) no final da manhã desta segunda-feira (24), após colisão frontal na BR-369. Uma homem, de 62 anos, condutor de um dos veículos morreu na hora no local do acidente.





Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu e concessionária Triunfo realizaram o atendimento e prestaram socorro de imediato, porém o condutor de um dos veículos, Ford/Ka não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras duas mulheres do mesmo veículo foram encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Cornélio Procópio.

A condutora do outro veículo envolvido, GM Cobalt, também foi socorrida e encaminha ao mesmo hospital. Os demais condutores dos outros dois carros atingidos saíram ilesos.





O trânsito na BR-369 interrompido no local, desde as 11h até às 14h, porém veículos de pequeno porte foram direcionados para uma via lateral, vicinal, fluindo assim com lentidão.