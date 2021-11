Universidade recebe lixo eletrônico em Londrina nesta sexta

Um mutirão de coleta recebe lixo eletrônico em Londrina nesta sexta-feira (12). Promovido pela PUCPR (Pontífícia Universidade Católia do Paraná), o evento ocorre a cada dois meses para incentivar a comunidade ao descarte correto do material. No sistema drive-thru, voluntários estarão no estacionamento da Universidade (veja endereço abaixo) das 9h às 17h.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Quem não puder ir nesse dia, também pode levar o resíduo em outras datas, em horário comercial. A Universidade é um PEV (Ponto de Entrega Voluntária) na Zona Oeste de Londrina desde 2020

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Para grandes volumes ou quantidades, é necessário realizar agendamento no Departamento de Identidade da PUCPR. Todo o material coletado será encaminhado para uma ONG de Londrina habilitada a realizar de forma correta a reciclagem do e-lixo, promete a instituição.





Lixo eletrônico - É spam ou arquivos digitais?





Uma pesquisa divulgada em setembro pelo Radar/Green Eletron mostrou que pelo menos 33% dos mais de 2 mil entrevistados acreditam que lixo eletrônico se refere a lixo digital (spam, e-mails, fotos ou arquivos). E entre os que responderam saber do que se trata, 51%, não sabiam que as lâmpadas também são consideradas e-lixo.

Continua depois da publicidade





Então, o que é considerado REEE (Resíduo de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)?





Lixo eletrônico, e-lixo ou REEE é qualquer aparelho ou equipamento com plugue de tomada (eletrônicos) ou que utilize baterias – além das próprias baterias e pilhas – como celulares, computadores de mesa ou portáteis (laptops) e eletrodomésticos, inclusive todos dos tipos de lâmpadas, lanternas e balanças elétricas ou eletrônicas.

Serviço





Drive-thru Sustentável PUCPR Londrina - Leve seu e-lixo para destinação correta

Data: 12 de novembro de 2021

Horário: das 9h às 17h

Local: PUCPR Câmpus Londrina - Avenida Jockey Club, 485 - Vila Hípica

Outras informações: (43) 99183-6172