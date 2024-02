Universidades estaduais do Paraná têm 262 vagas abertas para cursos de mestrado e doutorado

As universidades estaduais de Maringá (UEM), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar) estão com 262 vagas abertas para cursos de pós-graduação stricto sensu, sendo 205 para mestrado e 57 para doutorado.





O prazo de inscrições está previsto entre de fevereiro e abril, conforme o curso pretendido e a instituição responsável. São 14 os cursos com vagas abertas.

Administração, Bioquímica, Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais e Ensino das Ciências Ambientais, ofertados pela UEM; Administração, Contabilidade e Engenharia Química, que acontecem na Unioeste; Ciências Veterinárias e Nanociências e Biociências, com aulas na Unicentro; Letras e Ensino, ofertados pela UENP; História Pública e Matemática, cursos pela Unespar; e Bioenergia, um programa em rede que envolve várias instituições de ensino superior paranaenses.

Para alguns cursos não há taxa de inscrição. Para os demais os valores variam entre R$ 70 e R$ 350.