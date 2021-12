Usuários aprovam linha de ônibus 913 em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) colocou em funcionamento a linha perimetral 913, que liga a avenida Robert Koch, na zona leste de Londrina, à Estação Catuaí, na região sul, sem passar pelo Terminal Central em setembro.

Na época, a companhia argumentou que a linha tinha o objetivo de atender uma demanda de trabalhadores e pessoas que buscavam atendimento médico nas duas regiões.

Três meses depois, a avaliação de usuários do transporte coletivo ouvidos pela reportagem é positiva.







“Melhorou bastante, porque as outras linhas demoravam muito ao passar pelo Terminal Central. Agora é mais rápido e o ônibus vai com menos pessoas”, afirmou Neli Martins, 60, que trabalha como zeladora em um estabelecimento próximo à Estação Catuaí, mora no Conjunto Ernani Moura Lima e faz o mesmo trajeto há dois anos.





A implementação de linhas perimetrais é feita de acordo com levantamentos realizados pela CMTU, segundo o próprio órgão.

A linha 913 opera em dias úteis em horários de pico, das 6h às 9h e das 15h às 19h10, passando por outras avenidas importantes da cidade como São João, Bandeirantes, Higienópolis e Ayrton Senna.





Marcelina Cardoso, empregada doméstica de 44 anos que trabalha na zona sul, também aprovou a nova linha. “Agora está ótimo, antes eu tinha que sair mais cedo e pegar a linha 213, que era muito mais demorada, enquanto essa é mais rápida e tranquila”, relatou.







Daniel Felipe, que trabalha como atendente de restaurante em um shopping da região sul, já passou por problemas quando usava as linhas 106 e 213 para sair da zona leste.





“De manhã era muito lotado e teve vezes que não consegui pegar o ônibus por causa da quantidade de pessoas e acabei chegando atrasado ao trabalho”, diz. “Agora ficou bem mais rápido. Ainda tem bastante gente de manhã na linha 913, mas não se compara às outras linhas”, complementa o jovem de 24 anos.







