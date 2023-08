Usuários do Facebook em 2018 e 2019 podem ganhar até R$ 5 mil por danos morais

Além disso, a empresa foi condenada a pagar R$ 20 milhões em danos morais coletivos por conta do vazamento de dados de seus usuários, incluindo aqueles do WhatsApp.

O aplicativo e o site do Itaú voltaram a operar normalmente no fim da noite depois de ser detectada uma instabilidade

Em 2018, quatro hackers obtiveram acesso a informações como nome, telefone e e-mail de 15 milhões de usuários. Outras 14 milhões de pessoas tiveram expostos dados como gênero, localidade, idioma, status de relacionamento, religião, cidade natal e data de nascimento.

O Facebook também enfrentou problemas de vazamento de fotos em dezembro do mesmo ano e, em abril do ano seguinte, senhas de 22 mil contas foram divulgadas, juntamente com informações de movimentação de 540 milhões de usuários ao redor do mundo. Vazamentos similares também afetaram usuários do WhatsApp, pertencente à mesma empresa.





“Por um lado, quando o usuário cria uma conta em uma rede social, ele próprio compartilha seus dados. Por outro lado, a empresa dona da rede social é responsável por gerenciar esses dados, preservando-os da exposição pública”, ressalta Renan De Quintal.







O advogado destaca a importância da responsabilidade no tratamento de dados pessoais, especialmente após a entrada em vigor da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).