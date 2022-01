Cuidados para curtir um verão seguro; veja dicas de especialista

Sabemos que o verão é época de calor, sol e diversão. É muito comum famílias viajando para a praia nesses dias quentes, ou então frequentando lugares com piscina. Mas é necessário lembrar que além da parte divertida, também é necessário tomar os devidos cuidados.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

As altas temperaturas e o sol podem ocasionar diversos problemas. Por isso a atenção deve ser redobrada, principalmente com as crianças que ainda não tem noção dos perigos. A coordenadora do curso de Enfermagem da Unopar, Maria Helena Mattosinho, passa algumas dicas para se cuidar nesses dias.

O primeiro ponto destacado pela especialista é a hidratação, já que somos formados basicamente por água. No verão, transpiramos para que nosso corpo consiga manter a temperatura ideal. Portanto é muito importante beber dois litros de água por dia para repor essa água em nosso organismo.

Continua depois da publicidade

Mantendo a hidratação, além de controlarmos o estresse térmico, também prevenimos a insolação e nos recuperamos mais rápido de doenças que são comuns no verão. Como por exemplo, a dermatite, dengue, Chikungunya e Zika. Também é recomendado sempre se cuidar com relação aos raios solares.

É preciso se atentar aos melhores horários para se expor ao sol. Ele fica muito forte entre dez horas da manhã e três da tarde. O correto é aproveitar o dia logo pela manhã, antes das dez horas, ou então a partir das quatro da tarde.

Independente do horário que você escolher, o filtro solar é indispensável. Sem o protetor solar estamos expostos aos raios UV (ultravioletas) que pode causar o câncer de pele. E atenção, o protetor deve ser sempre retocado no máximo a cada duas horas.

Outra dica é a alimentação leve. Comidas com um bom percentual de água são sempre bem vindas no calor. Lembrando que temperaturas altas colaboram para o estrago mais rápido dos produtos. Portanto sempre olhe a data de validade e não deixe os alimentos muito tempo fora da geladeira.

Por último, mas não menos importante, fica o vestuário. É claro que o recomendado são roupas leves. Tecidos de fibras naturais, como o algodão, linho, seda e crepe deixam o corpo respirar melhor. Sempre aposte em cores claras, já que roupas escuras absorvem o calor.