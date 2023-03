Vestibular da UEL, concurso da prefeitura e corrida de rua movimentam Londrina neste domingo

Três grandes eventos acontecem em Londrina neste domingo (5), o maior deles é o vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina) à tarde. O concurso da saúde da Prefeitura de Londrina é realizado em dois turnos matutinno e vespetino e a corrida de rua foi realizada no período da manhã nas proximidades do shopping Boulevard (zona leste). Só o concurso público da Secretaria Municipal de Saúde deve movimentar a cidade com 10,2 mil pessoas aptas realizar as provas.





Para orientar o trânsito, a Cmpanhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) organizou um esquema especial de atuação para dar suporte à aplicação das provas da primeira fase do vestibular 2023 da UEL.



A operação terá início às 12h, com a orientação de condutores e o monitoramento de vias no entorno dos principais locais de realização do concurso, que em Londrina são o campus da UEL, as unidades Piza e Catuaí da Unopar, além do Colégio Estadual Vicente Rijo. Só no campus são esperados 6,3 mil

vestibulandos.

Por conta da coincidência das datas do vestibular e o concurso da prefeitura, a estratégia foi aplicar a prova para os cargos de nível fundamental e médio no período da manhã para dar oportunidade aos inscritos concorrer a vagas na UEL à tarde. No total, o concurso terá nove locais recebendo os candidatos, em diferentes regiões de Londrina: Faculdades Positivo, Inesul e Unopar – Unidade Niterói, e os colégios estaduais Barão do Rio Branco, Carlos de Almeida, Hugo Simas, Doutor Gabriel Carneiro Martins, Marcelino Champagnat e Professor José Carlos Pinotti.





De manhã, os portões irão se abrir às 8h e fechados às 8h40, com início marcado para as 9h. Já à tarde a abertura dos portões deve ocorrer às 14h, com fechamento às 14h40, começando as provas a partir das 15h.

TRÂNSITO

O vestibular da UEL tem portões abertos às 13h. A prova será aplicada a partir das 14h, sendo que os candidatos terão até quatro horas para responder às questões. Todas as entradas da UEL estarão liberadas e não está prevista a interdição total de vias. Para tornar mais fácil a entrada no campus, as duas pistas da Castelo Branco funcionarão em sentido único a partir da rotatória com a rua da Paz, onde está localizada a praça Mahatma Gandhi.

A partir das ruas internas da universidade, os motoristas poderão sair pelo jardim Colúmbia ou pela rua Constantino Pialarissi, nas adjacências da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) e da Moradia Estudantil. Outra alternativa é tomar a marginal da PR-445 pela rotatória do Restaurante Universitário (RU).





O gerente de fiscalização da CMTU, Jonas Rico, recomenda que os candidatos busquem chegar aos locais de prova com antecedência, respeitem a sinalização e sigam as orientações dos agentes municipais. “Pedimos paciência porque pode haver pontos de lentidão. É importante que os condutores colaborem para que todos consigam chegar às salas com tranquilidade”, pontuou.

Além da CMTU, também a Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) participarão do controle do tráfego no entorno do campus universitário.





Transporte

Para os que optarem pelo transporte coletivo para chegar às instituições que terão prova, a CMTU colocará ônibus extras nas linhas que atendem às regiões com maior ocupação de salas. Serão reforçadas as linhas 112 e 113, com destino à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); 213 e 904, que passam pela Unopar Catuaí; 202, que vai para a Unopar Piza; 203, 206, 210, 217 e 601, que atendem o Colégio Máxi.





A 102, que leva à Unicesumar; a 200, que passa próximo ao Instituto de Educação Estadual de Londrina (IEEL); as linhas 209, 213, 307 e 315, que conduzem ao Colégio Vicente Rijo e Aplicação; a 208 e 301, que contemplam, respectivamente, o Colégio Universitário e a Unifil, também serão reforçadas.

Para os que farão o vestibular na Pontifícia Universidade Católica (PUC), a opção é utilizar a linha 309. A 420 atenderá aos candidatos que terão prova no Instituto Federal do Paraná, no bairro Carnascialli, enquanto a 406 e 407 transportarão os estudantes que forem ao Colégio Professora Olympia Morais Tormenta, no conjunto João Paz.





Maratona

Também neste domingo (5), mais cedo, a CMTU deu apoio à realização da Boulevard Run Londrina 2023, competição de corrida de rua da qual participarão mulheres e homens nas categorias 5km, 10km e 21km.

As largadas foram às 6h30, 6h40 e 6h45, tendo como ponto inicial a avenida Theodoro Victorelli, em frente ao Boulevard Londrina Shopping. A via já foi liberada por volta das 10 horas.