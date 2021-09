Aprenda a decorar uma mesa de centro

Para a designer de interiores Thatiana Mello, sócia da arquiteta Camila Corradi, no escritório Corradi Mello Arquitetura, são infinitas as possibilidades de decoração de uma mesa de centro. “Podemos usar desde flores, livros com capas bonitas, revistas e objetos do acervo pessoal dos clientes, entre tantas possibilidades”.

A mesa como destaque principal







Não são todas as pessoas que são adeptas à uma decoração mais robusta. Algumas preferem que sejam inseridos poucos e pequenos itens sobre a mesa, seguindo um estilo mais clean. Nestes casos, a decisão por um móvel mais imponente, que seja belo e atrativo, é a melhor opção. “Quando temos uma mesa com tampo de vidro e base de madeira, o ideal é deixar a área mais vazia para que o acabamento do móvel fique mais visível, ganhando destaque no ambiente”, explica Camila. E, se na composição do projeto for inserido um tapete com fios e desenhos que chamem atenção, o recomendado é trabalhar com mesas de vidro dentro da proposta de um décor mais leve.





Outro caminho é criar uma composição com mesas, desde que sejam parecidas. “O melhor é quando as peças são semelhantes no estilo e estrutura, apresentando apenas alturas diferentes. Desta maneira, conseguimos encaixar uma na outra, alcançando uma evidência bem interessante”, discorre a designer de interiores Thatiana Mello. Uma outra alternativa é compor pufes com mesas e até mesmo inserir baús para complementar.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade