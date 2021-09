Arquiteto dá dicas para realizar uma reforma em casa sem dores de cabeça

Muitas pessoas deixam de fazer melhorias em casa, seja por receio da obra custar caro, ou dela demorar mais tempo do que o esperado. Exatamente por isso, vários problemas da residência vão sendo deixados de lado, o que pode gerar muita dor de cabeça no futuro. Então, será possível realizar uma obra ágil, acessível e com qualidade? A resposta é sim! Para incentivar nessa decisão e preparar o lar para uma nova fase, o arquiteto Bruno Moraes, do escritório Bruno Moraes Arquitetura, traz dez dicas ótimas. Confira!

Conselho do arquiteto



“O segredo para uma obra de sucesso se resume em disciplina, organização, um projeto detalhado, além de um cronograma bem definido. Isso deve ser seguido tanto pelos profissionais de arquitetura que a executarão, assim como pelos moradores que também devem contribuir com o bom andamento dos trabalhos. Há uma série de ações que devem ser realizadas cuidadosamente para que tudo ocorra de forma satisfatória. Quanto mais organizada e rápida a reforma, é melhor para todos”, afirma Bruno.

Profissionais experientes



Você conhece bem a equipe que vai trabalhar na reforma da sua residência? Tem indicações positivas da empresa? Já viu algum trabalho que foi executado? Se você quer realmente ter uma obra segura, é essencial que você contrate profissionais qualificados. Por isso, cuidado ao confiar em quem vende serviços por valores muito abaixo da média do mercado. Afinal, o que parece ser um bom negócio, pode sair caro depois, além do risco de ocorrerem atrasos. Mesmo assim, caso você queira dar uma chance a um profissional que ainda não conhece, comece o escalando para atividades mais simples (como a reforma de um pequeno cômodo, por exemplo), até que você tenha mais confiança. Mas nunca entregue obras grandes de cara.





Mais do que um arquiteto, um amigo!



Para uma reforma completa e bem sucedida, o ideal é que o cliente e o arquiteto contratado tenham uma relação transparente e amigável, de forma a definir o quanto antes cada detalhe. Evitem ao máximo deixar pendências ou pontas soltas no caminho, pois isso poderá atrasar a obra. Você tem dúvidas sobre o melhor tipo de revestimento? Peça ajuda para quem entende do assunto. Conversem, pensem juntos e combinem uma data limite para decidir o modelo.





Planejamento



Todo mundo conhece aquele ditado “a pressa é inimiga da perfeição”. Portanto, não adianta começar a reforma correndo, sem projeto e planejamento, pois os resultados não serão satisfatórios. Muita gente acha que é perda de tempo dedicar alguns dias a um planejamento bem feito, mas a partir disso, até meses de serviço podem ser economizados a depender do tamanho da obra. Por isso, antes do quebra-quebra, é muito importante que o escritório contratado apresente um projeto repleto de detalhes para seus clientes.



Datas e Ações





Muitos clientes sonham com uma data final para a reforma, apenas com base em expectativas, que podem acabar não se concretizando. Desse modo, para que o trabalho ocorra de forma ágil, um cronograma bem feito é de total importância. Peça para o seu arquiteto listar e fiscalizar cada passo da obra.





Pontos críticos



Logo no princípio, é preciso identificar os pontos críticos, ou seja, aqueles que irão demandar mais trabalho e tempo. Assim será possível “atacá-los” mais rapidamente e de forma estratégica. Por exemplo, se você verificar que a marcenaria será um dos itens com entrega mais demorada, então é possível pedir para a equipe de obras priorizar os locais onde será instalada a marcenaria, para que a visita do marceneiro aconteça o quanto antes. Dessa maneira, ele fará as medições e iniciará a sua função mais rapidamente.



Pedidos com antecedência



É muito comum ver obras paralisadas ou sendo realizadas parcialmente devido à falta ou atraso de materiais de construção. Por isso, pedir tudo com antecedência é a solução. “Aqui, no meu escritório, temos um processo bem organizado. O coordenador fica com a responsabilidade de solicitar a lista de materiais antecipadamente, com base na fiscalização diária dos estoques. Esse pedido então vai para o nosso setor de compras, que tem até 3 dias para organizar, comprar e formalizar a entrega”, explica Moraes.



Orçamentos



Também é importante lembrar que os orçamentos, tanto dos materiais, quanto da obra em si, devem ser solicitados, pesquisados e comparados bem antes de tudo começar. “Nunca feche uma reforma sem ter a planilha de custos correta, atualizada e detalhada, item por item. Afinal, com a informação de quanto você vai gastar em mãos, será bem mais fácil sua família se planejar financeiramente, verificar se há recursos suficientes, ou até mesmo se será necessária a realização de algumas mudanças no projeto”, aconselha o arquiteto.

Demandas no Mercado



No momento atual, diversos itens estão com falta de abastecimento. Portanto apenas orçando e solicitando antecipadamente, é que você saberá os reais prazos de entrega de cada produto com os vendedores especializados.



Documentação necessária