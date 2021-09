Coifa ou depurador: qual é a melhor opção para sua cozinha?

Por isso, os moradores que não desejam vivenciar com o dissabor de conviver com os cheiros da cozinha não podem abrir mão dos itens que são verdadeiros amigos: as coifas e depuradores que, em linhas gerais, exercem a função de filtrar o ar e contribuir na eliminação de cheiros, fumaças e gorduras. Junto com o design moderno, que complementa o décor, a aparência similar pode dar a entender que ambos são muito parecidos. “Mas a verdade é que cada um dispõe de características específicas que devem ser analisadas para a especificação no projeto”, explica arquiteta Fernanda Hardt, sócia de Juliana Rinaldi no escritório Mirá Arquitetura.

No conceito de uma cozinha super bem planejada, uma prova de fogo para os moradores acontece quando se constata que gorduras e odores oriundos dos pratos preparados não impregnam o local e, tão pouco, circulam pelos demais ambientes da casa. Essa preocupação é ampliada quando pensamos nos projetos com ambientes integrados, quando a cozinha se destaca na área social e está posicionada, lado a lado, com as salas de estar e jantar.

As diferenças





O primeiro passo é compreender as diferenças que marcam os eletrodomésticos, uma vez que cada um possui um sistema de filtragem na indicação do uso. Menos potente que a coifa, o depurador é um aparelho com uso mais adequado para cozinhas pequenas e moradores que não costumam cozinhar com muita frequência. Com um funcionamento simples, ele suga o ar com a fumaça e gordura espalhados no local, fazendo uma purificação e devolvendo para o ambiente sem qualquer odor. “Por apresentar funções simplificadas, o preço do depurador é menor, podendo oferecer um bom custo-benefício para o consumidor”, ressalta Juliana.





Mais potente e completa, a coifa, que também cumpre a função de exaustor, é essencial em ambientes integrados e é adequada para qualquer tipo de cozinha, seja ela grande ou pequena. O aparelho filtra o ar enfumaçado de gordura, envia para fora do ambiente e substitui por um ar frio e limpo, tudo isso através de um filtro de inox ou alumínio. Porém, para que todo esse processo aconteça, é preciso que a cozinha conte com a estrutura de uma saída de ar. “Esse é um desafio que encontramos nos projetos. Em muitos edifícios a construtora não prevê a passagem do duto e, por isso, em muitas ocasiões, embora a melhor resposta seria com a coifa, instalamos o depurador como uma solução mais viável”, relata Fernanda.

Continua depois da publicidade