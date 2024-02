Como escolher a cama ideal? Confira dicas para não errar

Hoje no mercado existem diversas opções de cama feita para otimizar espaços, desde camas baús a box com gaveteiros. Os novos empreendimentos, sejam eles apartamentos ou casas, estão cada vez menores e para os quartos a missão é encontrar uma solução sem abrir mão do conforto e, claro, da qualidade, ainda mais pela cama ser o centro das atenções nesse ambiente.





Sejam grandes ou pequenas, as camas que auxiliam a resolver a falta de espaço são as que têm ganhado mais atenção, como as box com gavetas e bicamas para quartos das crianças são alguns exemplos e se tornam verdadeiras aliadas na organização do lar.





Pensando em auxiliar nessa busca, listamos alguns modelos ideais para cada situação. Confira:

OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO





Para quem precisa economizar espaço, alguns modelos são bem interessantes, como a Box Baú que permite a organização de itens dentro da cama, além das Box com Gaveteiros, que podem ser somente duas ou quatro gavetas, tudo para que os clientes consigam gerenciar melhor a organização do espaço.

INFANTIS





Montar um quarto infantil em uma metragem pequena é desafiador, mas com as opções de camas que tem hoje no mercado é possível um ambiente perfeito para ótimas noites de sono. Bicamas são excelentes tanto para as famílias com dois filhos, que vão dividir um quarto, quanto para ter uma cama extra para os convidados, e hoje no mercado existem bicamas que possuem baús, outro ponto positivo para deixar o ambiente em ordem.





É importante ressaltar que um dos modelos mais procurados hoje é a cama baú, que atende a necessidade de pessoas que moram em ambientes menores e unem o conforto do colchão, com a praticidade de guardar objetos. O mais importante é encontrar um modelo que alie conforto, praticidade e qualidade para que a escolha seja certeira.