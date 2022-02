O que levar em conta na hora de comprar um imóvel

A compra de um imóvel é um momento importante da vida, mas é preciso fazer um planejamento e uma boa pesquisa para evitar descuidos que podem gerar grandes problemas. Pensando nisso, o sócio da RioException, Benjamin Cano, destaca o que é importante na hora de comprar um imóvel.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Não prestar atenção à documentação pode te prejudicar. Caso o imóvel já tenha tido outros donos, é importante que seja entregue a documentação dos antigos moradores. O profissional explica que ter a documentação em mãos também assegura você em questões judiciais, em caso de haver qualquer situação ou problema, pois terá como o comprovar.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

É importante sempre examinar as condições do imóvel. “No local, observe todo o ambiente e defeitos que podem gerar custos maiores ao proprietário. Se possível, leve alguém que conheça as especificidades de uma casa, para averiguar se serão necessários grandes ajustes na casa. Atente-se aos mínimos funcionamentos do imóvel, como as descargas, fechamento das janelas, e pisos e azulejos. Se puder, visite o ambiente em diferentes horários para verificar detalhes como a exposição ao sol ou problemas com chuvas”, sugere Benjamin Cano.

Continua depois da publicidade

Outro erro que não pode ser cometido é assinar um contrato sem ler. Ao assinar um contrato você está acordando com a outra parte interessada, por isso, é importante ler com muita atenção para evitar problemas futuros. Caso tenha alguma dúvida sempre pergunte ao seu advogado ou a quem está te acompanhando nesse processo.





Pesquise sobre a localização do imóvel. Muitas pessoas acabam se apressando para comprar a casa nova e acabam se esquecendo de pesquisar informações sobre a localização de seu novo lar. Existem imóveis que estão com um preço abaixo do normal, no entanto ficam em lugares isolados. Então é sempre bom comparar se vale a pena pagar a menos no imóvel, mas gastar um pouco mais com gasolina para fazer as atividades básicas do dia a dia.





Além disso, para quem tem filhos, é interessante pesquisar se existem escolas próximas ao imóvel. Em geral, pesquise bastante e planeje a sua rotina, assim saberá onde se localiza a moradia ideal para você.

Por fim, não podemos deixar a parte financeira de lado, se planejar nesse quesito é fundamental, não pensando apenas no agora, mas também no futuro. “Minha sugestão em relação à questão financeira é não usar mais que 30% da renda mensal na compra do imóvel. Por isso, avalie bem se as parcelas se encaixam bem em seu orçamento, e se atente-se também às taxas e valores extras como IPTU e condomínio. Além disso, avalie valores de reformas e ajustes do imóvel, e se planeje muito bem, para não errar e se prejudicar financeiramente”, finaliza o profissional.