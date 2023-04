Construtora presente em Londrina recebe prêmio internacional de arquitetura e design

A construtora Plaenge, que está presente em Londrina e em diversas outras cidades do Brasil, recebeu um novo prêmio internacional de arquitetura e design.





O projeto do Lieu Unique, empreendimento do segmento de urbanismo em Campo Grande (MS), foi premiado na categoria Architectural Design pelo OPAL Award - Outstanding Property Award London.

Publicidade

Publicidade

Sediado em Londres, o prêmio OPAL tem 35 anos de tradição e reconhece projetos de arquitetura, design de interiores e desenvolvimento imobiliário de todo o mundo.

Publicidade





Criatividade, inovação, impacto social e sustentabilidade são observados para eleger os destaques.





Esta é a terceira vez que um projeto da Plaenge é reconhecido em uma premiação internacional.

Publicidade





Artesano (Londrina) e Momentum (Campo Grande), focados no mercado de altíssimo padrão, foram vencedores na categoria Multi Residence do International Property Awards, prestigiado prêmio do mercado imobiliário mundial.





As premiações imprimem reputação internacional aos empreendimentos e validam a expertise da Plaenge no lançamento de projetos inovadores que priorizam o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores em sintonia com o design arrojado.

Publicidade

Para o diretor da Plaenge, Marcelo Resquetti, a premiação do Lieu Unique é mais um presente aos clientes do empreendimento.

Publicidade