Confira como montar um home office pequeno de forma criativa

Ter um local para trabalhar e estudar em casa é o desejo de muitas pessoas, afinal, a ambientação do home office influi diretamente na produtividade. Porém, um dos empecilhos enfrentados pelos moradores é justamente a falta de espaço, já que o mercado imobiliário segue em alta com as plantas reduzidas. Publicidade Publicidade Contudo, a ausência de espaço não é um fator limitante para a ausência do home office. Acostumada ao desafio, a arquiteta Júlia Guadix, à frente do Studio Guadix, sempre arruma um espacinho para compor o cômodo em seus projetos, mostrando que com criatividade e planejamento é possível conceber uma área de trabalho funcional e gostosa. Publicidade De acordo com Júlia, o espaço destinado ao trabalho é indispensável, entretanto existem aspectos fundamentais para que ofereça conforto e praticidade. “O home office é essencial e passou uma condição improvisada, para um cômodo fixo da casa, tal qual dormitório, banheiro e cozinha”, comenta. Publicidade





Home office na cabeceira de cama









Em casas ou apartamentos sem um cômodo específico para o home office podem ser redirecionados para uma proposta multifuncional. É o caso do dormitório, que por ser um cômodo com mais privacidade, facilita o foco no trabalho ou estudo. Combina com a ideia de receber um cantinho para trabalhar. Publicidade Partindo dessa premissa, Júlia projetou um escritório nada convencional, porém pensado estrategicamente para que fosse prático, compacto e sem ser visto nos momentos de descanso. Inserido atrás da cabeceira da cama, o home office não invade os demais cômodos – a divisória vazada, executada em chapa de aço perfurada, bem como porta de correr, tornam o quarto mais privativo na hora de dormir. Publicidade

“Não bastava achar apenas o lugar ideal, também precisávamos atender às necessidades do morador. Investimos em uma marcenaria com gaveteiros, armários e prateleiras que são úteis para manter o ambiente de trabalho organizado, ajudando para uma melhor concentração e desempenho”, ressalta.



Aprenda a combinar o móvel lateral da cama com o décor do dormitório Nos projetos de dormitórios, um item pode até passar por despercebido, mas no conjunto, figura-se como super importante: o apoio lateral da cama.





Cloffice



Publicidade







Querendo um segundo escritório, a moradora deste apartamento não encontrava um lugar para encaixá-lo nos ambientes. Diante essa missão, Júlia conseguiu arrumar um espacinho no quarto de sua cliente para que ela pudesse fazer suas atividades. Dentro do armário, ela tem um cloffice para chamar de seu.

“Nada mais é do que um home office dentro do armário: ‘closet + office’. Ali, incluímos mesa, computador e armário com gavetas de uma forma compacta e funcional”, explica a arquiteto. Mesmo no quarto, o cloffice não interfere no descanso do casal de moradores, uma vez que basta fechar a porta camarão para que ele fique invisível. Publicidade



Saiba como cuidar corretamente do piso de madeira Quando o assunto é ambientes requintados e cheios de aconchego, logo pensamos na madeira como um dos principais elementos do projeto.





Home office simples e eficiente