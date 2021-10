Aprenda a camuflar cabos e fios de aparelhos eletrônicos de forma simples e eficiente

“Ninguém gosta de se deparar com um emaranhado de fios misturados com a decoração. Fios e cabos bem estruturados contribuem para um ambiente limpo na estética como um todo, como também na hora da limpeza, pois deixam de acumular poeira”, comenta a arquiteta Isabella Nalon, à frente do escritório que leva o seu nome. Contudo, existem diversas maneiras para realizar essa ‘camuflagem’, propiciar segurança na casa e deixar os cômodos mais bonitos e organizados.

Com o avanço tecnológico nas últimas décadas, os aparelhos eletrônicos têm feito cada vez mais parte do dia a dia dos lares. E com o aumento na quantidade de equipamentos nos cômodos e em nosso uso pessoal, o número de fios também cresce. Isso posto, o acúmulo de cabos pode resultar em poluição visual e outros problemas, tanto para os moradores, quanto para os próprios dispositivos. Diante disso, a organização é fundamental para garantir a durabilidade dos aparelhos e prevenir acidentes.

Antes de esconder os fios

Formas de esconder os fios





Depois de um bom planejamento, é hora de disfarçá-los. Para tanto, Isabella orienta alternativas fáceis, práticas e eficientes. Confira:





Painéis: Na sala de estar, home theater e dormitórios, um dos meios mais empregados se dá com a instalação de um painel. Com estrutura que pode ser de gesso, mas predominantemente executada em madeira ou MDF, essa face abre espaço para que os fios sejam organizados na parte de trás, resultando em um ambiente elegante e sofisticado. Outra vantagem do recurso é que não há restrições para a quantidade de aparelhos, uma vez que os furos abertos concedem espaços para a passagem dos fios a serem conectados nas tomadas. “Para que tudo fique perfeito, sempre recomendo investir em um móvel planejado para que ele resolva questões funcionais e estéticas do projeto”, aconselha a profissional.

Marcenaria: Ainda no contexto de uma sala de estar e home theater, a marcenaria planejada costuma figurar como complementar. No projeto, o móvel dispõe de compartimentos para a passagem dos fios, possibilitando ainda o acesso simplificado para manutenção. Mais uma vez, o mapeamento do número de equipamentos com os fios a serem escondidos dá a tônica para o desenho da peça sob medida.





Canaletas: Estes pequenos canos ocos são uma das melhores maneiras de disfarçar cabos e fios, impedindo que fiquem bagunçados e expostos. Ao pintar as canaletas de mesma cor da parede ou inserindo atrás dos móveis, ficam escondidas e não influenciam no décor ambiente. “Além de acessível, a canaleta pode ser usada em qualquer cômodo. É um jeito simples e funcional que elimina a realização de uma obra”, analisa a arquiteta.

Rodapé com entrada para fios: Utilizar o rodapé é uma ótima maneira de ocultar a fiação. Comprados sob medida e específicos para a passagem dos fios, podem ser encontrados em MDF, madeira e poliestireno. A arquiteta adverte que o mercado oferece modelos com diversas aberturas e, por isso, é primordial verificar a bitola e contabilizar o número dos fios para que sejam passados com certa folga. “Caso estejam muito apertados, poderão ter a estrutura comprometida e consequentemente acabarão quebrando. Para ampliar o cuidado, a parte interna do rodapé pode receber canaletas ou canos de PVC que cooperam nesse zelo”, sugere.