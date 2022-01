Arquitetas dão dicas para ter um quarto bonito e aconchegante na hora da decoração

É um sonho de vida ter um quarto bonito e organizado. Não só para levar visitas até ele, mas também para se sentir orgulhoso do próprio cantinho. No entanto, na hora de reformar ou montar o dormitório, algumas pessoas encontram dificuldades e ficam em dúvida sobre a melhor decoração. Pensando nisso, as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, do escritório Dantas & Passos Arquitetura, indicam boas ideias para ajudar nessa jornada.

“O quarto é um espaço valioso da casa no dia a dia. Por isso deve propiciar a privacidade, com calma e relaxamento. Não pode ser um ambiente carregado para não atrapalhar o descanso. Deve ser um verdadeiro recanto!”, comenta Paula. “De forma resumida, os exageros figuram entre os principais erros na hora da composição do quarto. Por isso, ter equilíbrio é a chave para acertar e fazer bonito!”, conclui Danielle.





As profissionais listam os principais erros cometidos como, por exemplo, a falta de planejamento. Se não temos planejamento, acabamos fazendo as coisas por impulso e isso pode gerar uma série de erros e arrependimentos futuros. É preciso medir o espaço disponível e pensar no tamanho ideal dos móveis. Case todas as ideias, e só depois disso inicie a reforma.

Outro problema é o excesso de mobília. Evite colocar peças desnecessárias no quarto e escolha bem o tamanho dos móveis pensando no espaço disponível. Armários embutidos devem ficar sempre em paredes internas, já que nas externas, é maior o risco de as roupas ficarem mofadas. Os espelhos são bem vindos para dar amplitude, mas devem ser posicionados de forma adequada. Também cuidado com os exageros na quantidade e tamanho!

Devemos sempre tomar cuidado com proporções também. Mesas de cabeceira devem ser proporcionais à altura da cama, nem muito altas, nem muito baixas, afinal se tratam de móveis de suporte. Do contrário, podem se tornar desconfortáveis para quem for pegar algum objeto ou mexer na luminária de leitura.





A cama pode se tornar um problema quando atrapalha a abertura de armários e a circulação de pessoas. Por isso, uma dica é ter ao lado da cama pelo menos 70 cm livre.





Os quartos precisam ficar localizados em ambientes bem ensolarados e ventilados, livres de umidade, para que os moradores não adquiram possíveis problemas respiratórios. Como a maioria das pessoas fica, em média, 8 horas dentro desse ambiente à noite, ter esse tipo de consciência é essencial.

A iluminação é essencial, por isso, o quarto deve ter uma boa iluminação para usos gerais, mas também deve ficar bem escuro na hora de dormir. Isso garantirá uma agradável noite de sono, além de fazer com o que corpo acompanhe o ciclo circadiano, responsável pelas regulações naturais de dia / noite.





Apenas um ponto de luz não deixa um quarto aconchegante, portanto invista em luminárias auxiliares e de luz indireta. As cortinas também são sempre indicadas para controlar a luz externa e trazer privacidade.

Cuidado com cores vivas ou estampas em excesso no quarto, pois tornam o ambiente carregado e confuso! O mais indicado é a escolha por tons leves, neutros ou naturais para que o espaço fique mais sereno. Tente combinar as cores do quarto para que tudo fique harmônico. Para quem gosta de cor, o indicado é escolher um ponto de destaque, como um quadro ou acessório no quarto.

Evite colocar muitas almofadas e travesseiros na cama. Apesar de serem itens necessários para o conforto, isso trará um maior trabalho na hora de arrumar a cama no dia seguinte. Além da necessidade de mais espaço útil em armários para guardar as peças quando você não estiver usando. Portanto, tudo na medida certa!