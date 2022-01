Como limpar sua casa de forma segura: veja cuidados com misturas de produtos

A internet está cheia de dicas de limpeza, sempre misturando diferentes produtos para chegar a um resultado melhor e imediato. O que muitos não sabem é que antes de sair misturando tudo, devemos sempre lembrar que produtos de limpeza são fortes e podem ser muito perigosos.

O biomédico Leonardo Palmeira, 22 anos, é um exemplo de que devemos nos atentar sempre quanto a isso. O jovem acabou parando no hospital após limpar o banheiro com água sanitária, sabão em pó e mais um produto específico para limpar azulejos e rejuntes. Para piorar, o box do chuveiro ficou de molho com um produto cremoso feito com limão.

Ele começou a sentir a garganta seca e apresentar tosse e dificuldade para respirar. Foi hospitalizado e acabou bem, no entanto nem todas as pessoas tem essa sorte de não ter nenhum prejuízo. É preciso tomar muito cuidado sempre.

Vitor Dalcin, diretor executivo da Ambiental Santos e da Diarox, e-commerce de produtos de limpeza, explica alguns sinais de que os produtos de limpeza estão nos afetando. Além da tosse e falta de ar, a intoxicação pode ser identificada através do chiado no peito, assim como dor de cabeça, dor no peito, desmaios, náusea, vômito e mudança da coloração da pele.

Devemos sempre ler as instruções antes de utilizar qualquer produto. Além disso, devemos lembrar que a mistura de produtos de limpeza não é recomendada, cada produto tem sua propriedade. Um erro comum é lavar o banheiro com água sanitária e logo após, tomar banho. Essa atitude pode levar a uma crise alérgica, sempre que limpar o banheiro espere um tempo antes de utilizá-lo.

“Misturar produtos de limpeza pode gerar um gás que queima as vias aéreas como se fosse uma queimadura química. Além da tosse, falta de ar e chiado, pode acontecer edema agudo pulmonar, que é quando os pulmões se enchem de líquido liberado pelos próprios vasos sanguíneos, precisando ser intubado muitas vezes”, completa Vitor.

Produtos caseiros como o sabão também pode ser um risco. Principalmente aqueles que utilizam óleo de cozinha usado. Além deste produto não limpar nada, a tentativa de fabricação pode causar acidentes sérios, com explosões e queimaduras na pele. Muito cuidado com as receitinhas de internet.