Como a iluminação pode contribuir para o bem-estar em ambientes pequenos

Não é novidade que os imóveis pequenos fazem parte do cotidiano da maioria dos brasileiros. Com esse advento, surgem infinidades de dicas e soluções empregadas com o intuito de agregar mais conforto e amplitude, mesmo com as restrições trazidas por plantas com metragens reduzidas. Além da marcenaria, que equaciona um mobiliário bem desenhado e de acordo com as demandas, a iluminação é uma aliada a ser considerada.

Para a arquiteta Erika Mello, do escritório Andrade & Mello Arquitetura, o jogo de luzes do projeto luminotécnico altera a atmosfera de um local. Aplicada com estratégia e moderação, a iluminação bem pensada evoca diferentes cenários e configurações dentro do mesmo espaço, acompanhando a rotina dos moradores. "A iluminação certa é capaz de proporcionar comodidade e aconchego, além de ampliar as áreas mais enxutas. Mas, para isso é necessário analisar o que será desenvolvido em cada ambiente", reitera a profissional.

reitera a profissional.

Para auxiliar sobre como direcionar a iluminação para tirar o melhor proveito do décor de aptos pequenos, Erika, ao lado de seu sócio, o também arquiteto Renato Andrade, elencaram cinco passos que seguem em seus projetos. Acompanhe: