Resistente e higiênico: conheça o melhor revestimento para o quarto dos pequenos

Quando se tem uma criança em casa, é importante pensar em cada detalhe para garantir um lar seguro, prático e belo - especialmente no quarto, em que os pequenos passarão a maior parte do tempo brincando, estudando e descansando. Nesse aspecto, os revestimentos desempenham um papel essencial, garantindo um ambiente confortável e adaptado para as necessidades de cada um.

"Funcionalidade e estética andam lado a lado. Quando falamos de revestimentos para quartos infantis, é importante lembrar que as crianças correm, brincam, sujam o espaço. Assim, para ter facilidade no dia-a-dia, é necessário escolher um material resistente e fácil de limpar, como o porcelanato", afirma Christie Schulka, Marketing Manager da Roca Cerámica e Incepa, referências na fabricação de revestimentos cerâmicos e porcelanatos.

Segundo Christie, o porcelanato apresenta diversas vantagens ao ser empregado em um quarto de criança. "A começar por ele ser considerado um dos pisos mais higiênicos do mercado", explica. Além das características do material, que é impermeável e não absorve sujeiras, sendo possível ser limpado apenas com água em abundância, os porcelanatos de SuperFormato da Roca Cerámica e Incepa contam com a tecnologia BioSafe, capaz de eliminar 99% dos vírus e bactérias que entram em contato com a superfície, evitando com isso o risco de transmissão de doenças e contaminação cruzada.





Além do fator higiene, os porcelanatos também são extremamente resistentes e demandam pouca manutenção. "As peças são difíceis de riscar e apresentam longa vida útil", diz Christie. As linhas ABS, antiderrapantes, ainda garantem mais aderência e estabilidade para as crianças, seja em seus primeiros passos, seja nas horas de brincadeira.

A versatilidade do porcelanato é outra vantagem. "A tecnologia de nossa produção permite que reproduzamos, com a impressão HD, o visual perfeito dos materiais naturais como madeira, pedras e mármores", afirma a Marketing Manager. É o caso da linha Álamo, da Incepa, que traz todos os veios e detalhes da madeira. Já a linha City, também da Incepa, explora tons mais suaves, apresentada em SuperFormato.





Para quem quer um décor mais lúdico, o portfólio completo da Roca Cerámica e Incepa também apresenta opções. "O importante é pensar que o quarto deve se adaptar ao crescimento da criança. Portanto, o ideal é fugir de composições muito datadas", opina Christie Schulka. Para isso, linhas como a Boudoir ou Dream Shell, da Roca Cerámica, trazem o universo das candy colors, sendo perfeitas para conferir um toque de cor ao ambiente.