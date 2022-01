Confira três dicas para montar a iluminação da área externa

A iluminação é fundamental para garantir conforto e destacar a decoração dos ambientes. Quando escolhida adequadamente, ela torna os locais mais agradáveis e convidativos. Para isso, deve-se levar em conta diversos fatores, como o tipo de lâmpada, a composição com os outros elementos dispostos no espaço e o estilo que combina com os moradores.

Nos ambientes externos, frequentemente usados para eventos sociais importantes entre famílias e amigos, os produtos em LED são ótimas escolhas devido à versatilidade. Alguns modelos têm função mais decorativa, enquanto outros são usados para garantir maior segurança durante a noite. Outras vantagens da iluminação em LED são a alta durabilidade e economia no consumo de energia.

Confira algumas dicas da designer de interiores da Lorenzetti, Claudia Teiko, para usar iluminações em LED de forma inteligente nas áreas externas.





Refletores





Os refletores têm função decorativa e valorizam os jardins e quintais durante a noite, além de serem ótimas alternativas por sua facilidade de instalação. Eles podem ser embutidos no jadim e nos caminhos; o tamanho da peça deve ser escolhido de acordo com o espaço que irá receber iluminação.

Luminárias





As luminárias ajudam a deixar o espaço com mais personalidade, pois proporcionam um ambiente mais clean e moderno. Elas são indicadas para uma iluminação geral e podem ser embutidas no teto, com uma vedação decorativa ou totalmente translúcida.





Spots





Os spots trazem mais destaque ao ambiente, direcionando as luzes para a superfície desejada. Eles podem ser utilizados para realçar jardins verticais ou para iluminar a bancada de jantar em uma área gourmet, por exemplo.