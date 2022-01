Horta em casa: segredos para cultivar temperos,﻿ vegetais e chás de forma simples

Segundo a Vasart, existem diversos tipos de horta, dentre eles a horta doméstica, que é cultivada dentro de casa, no fundo do quintal, na sacada do apartamento ou até mesmo em vasos. Muitas pessoas tem o desejo de fazer uma pequena horta em casa, mas não sabem por onde começar. Confira essas dicas:

Escolha das espécies



Plantio







Inicie com uma camada de drenagem no fundo do vaso, argila expandida, pedrinhas ou até bandejinhas de isopor picado. Depois deve-se colocar uma manta de drenagem, uma camada de areia ou várias folhas de jornal, para filtrar a água que for drenada.





Por último, colocar uma camada fina de substrato para horta, as sementes/ plantinhas escolhidas e finalizar preenchendo os espaços vazios com ainda mais substrato.