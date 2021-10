Difícil de pagar as contas? Veja como economizar com a energia elétrica

Em tempos de alta dos preços, qualquer forma de economizar é bem-vinda. Além dos alimentos e do combustível, cujos preços aumentam a cada dia, a conta de energia elétrica também ficou mais cara. Em agosto, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) lançou uma nova bandeira tarifária, que está em vigência desde setembro e aumentou em 7% a conta de energia da população brasileira.

A alta no valor da conta de luz também provoca o aumento de preços em quase todos os setores da economia, comprometendo ainda mais o já curto orçamento familiar. Por isso, o brasileiro está tendo de encontrar maneiras de diminuir o consumo de energia. Além do básico, como apagar as luzes de um cômodo enquanto ele está vazio, não dormir com a TV ligada e não deixar a porta da geladeira aberta, é preciso evitar a fuga de corrente.

A fuga de corrente é um problema comum e é caracterizado por uma conexão elétrica atípica. O vazamento acontece, em grande parte, devido às imperfeições nos isoladores ou nos materiais dos componentes dos equipamentos elétricos, como semicondutores e capacitores. Até mesmo um fio desencapado ou desgastado pelo tempo pode estar provocando a fuga de corrente elétrica.





Há situações em que uma pessoa diminui o consumo de energia elétrica durante todo o mês, mas, quando a conta chega, o valor é praticamente o mesmo dos meses anteriores. Ela pode ter em casa uma fuga de corrente. E como saber se é realmente o caso? Para isso, é preciso desligar o disjuntor principal do painel de serviço da casa (caixa do disjuntor) e observar o medidor de energia elétrica. Ele (o medidor) não deve estar funcionando – se estiver, você descobriu o vazamento.

É preciso recorrer ao auxílio de um profissional eletricista para resolver o problema. Ele pode utilizar um multímetro e outros equipamentos para medir a corrente elétrica e descobrir de onde o vazamento está surgindo. Além disso, fará tudo com as devidas medidas de segurança, sem riscos para os moradores da casa e para ele próprio. Afinal, lidar com energia elétrica exige conhecimento técnico especializado e equipamento de proteção.





Às vezes, economizar energia não é o suficiente. É preciso realizar a manutenção da instalação elétrica da casa e substituir eletrodomésticos defeituosos/antigos e com fios desencapados por outros aparelhos.