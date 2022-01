Saiba como ter uma cama de hotel em casa

Uma cama bonita e arrumada é o maior passo para ter um quarto bem estruturado. Para grande parte das pessoas, arrumar a cama é essencial para começar bem o dia e manter a ordem em seu ambiente de conforto.

E quem não gosta de chegar em casa e se deparar com uma cama que parece de hotel, bonita e confortável. Por isso a cama posta vem se tornando tendência. Nada mais é do que arrumar a cama para que ela fique com características de hotel. As profissionais do escritório Corradi Mello Arquitetura, Thatiana Mello e Camila Corradi, relacionam sugestões de como combinar os elementos da cama com o ambiente.

De acordo com Mello, investir em tons mais neutros é tiro certo. “Não é preciso muitos itens para deixar uma cama plenamente alinhada. Se optarmos, basicamente, em combinar o lençol com os travesseiros, utilizando o mesmo tecido ou paleta de cores, já conseguimos chegar em um resultado bonito”.





Não há regras para cama posta, cada um faz do seu jeito. Mas existem recomendações para tornar essa decoração mais fácil e leve. Como, por exemplo, o edredom, este pode ser escolhido de acordo com o clima da região, se for um lugar mais quente, pode ser utilizado o cobre-leito, conhecido por ser mais fino.

Colocar saia na cama box é outra dica que vai agregar bastante na decoração. Com a saia em cores sóbrias, é possível fazer diversas combinações com roupas de cama diferentes. Além de deixar a cama mais bonita, também adiciona um tom renomado para o quarto.

Travesseiros e almofadas ficam lindos em cima de uma cama arrumada. É bom se atentar ao posicionamento, deixando as almofadas maiores para trás e as menores na frente. Com a cama em tons mais discretos, podemos ousar na escolha das almofadas com cores e estampas diferentes.





Viu? Não é tão difícil ter um quarto bonito, digno de visitas e elogios. Com poucos acessórios podemos ter uma cama de dar inveja, basta escolher as cores e estampas certas para o ambiente.