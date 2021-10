Saiba como escolher o modelo ideal de puxador para armários e gavetas

A decoração de um lar é composta por uma compilação de detalhes que transmitem as vivências e a personalidade dos moradores e assim constroem o estilo como um todo. Desta forma, alguns elementos do décor podem passar despercebidos em um primeiro momento, mas em um olhar minucioso, são capazes de impactar diretamente no design e a funcionalidade do projeto se escolhidos erroneamente. Esse é o caso dos puxadores dos móveis.

Oferecendo diversas opções de modelos, materiais e cores, os puxadores, além de contribuírem com a estética dos armários, ainda influenciam na rotina e funcionalidade da casa. “No que se refere a estética, eles atuam como o toque final ao acabamento de armários e gavetas e ajudam a acentuar o estilo escolhido para a decoração”, explica a arquiteta Carina Dal Fabbro, que está à frente do escritório que leva seu nome. Já do ponto de vista funcional, Carina destaca que os puxadores promovem a abertura segura de gavetas e armários no dia a dia dos moradores e ainda colaboram para manter os móveis sem danos e manchas causados por sujeiras, já que dispensam a necessidade de tocar nas superfícies para abrir e fechar o mobiliário.

A lista de tipos de puxadores é grande e cada uma das tipologias serve para atender a demandas e estilos específicos. Dos mais modernos, como o fecho toque, aos mais clássicos, como o bolinha e o alça, o primeiro passo na hora da escolha do modelo ideal é observar o estilo predominante do projeto. Tudo precisa estar em harmonia para um resultado perfeito!





Em seguida, a arquiteta orienta que se faça uma análise do tamanho do móvel e da frequência em que ele será manipulado no cotidiano da casa. “Em caso de portas e armários grandes, o indicado pelas marcenarias é empregar puxadores maiores, pois além de oferecerem mais firmeza para abrir, acabam por não forçar tanto as dobradiças, aumentando a durabilidade da mobília”, reforça Carina.

Para quem busca opções que não acrescentem mais informação ao móvel, o modelo cava pode ser o ideal. Realizado por meio de um corte, do tipo chanfro, na própria peça, permite assim com plena desenvoltura o encaixe dos dedos. Entretanto, um cuidado faz-se relevante: evitar o contato com as mãos molhadas, haja vista, com o tempo, a umidade pode danificar o acabamento eleito para o mobiliário.







Charmoso, clássico e prático, o puxador redondo, ou bolinha como é popularmente conhecido, é um dos mais versáteis. Em madeira, plástico, ferro e até mesmo de porcelana ou vidro, é indicado principalmente para portas de armários. Além disso, combina super bem com outros tipos de puxadores, como o concha, e é referência marcante do estilo vintage.

No que se refere a acabamentos, a arquiteta detalha que, apesar da grande variedade, há sempre alguns que costumam não oferecer margem para erro. “Para quem busca um efeito mais elegante, puxadores com acabamento cromado ou até mesmo escovado, do tipo alça, são excelentes”, relembra Carina. Além de discretos, os puxadores acompanham o minimalismo e a linearidade dos estilos mais clássicos e sofisticados.





Outra ótima escolha refere-se aos puxadores em alça, indicados para armários de uso muito frequente - como os reservados para o armazenamento de alimentos, por exemplo – que, por serem projetados para frente, proporcionam uma pegada mais firme e rápida. “Isso contribui para a durabilidade das dobradiças”, finaliza a arquiteta.