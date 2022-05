Saiba escolher eletrodomésticos para uma cozinha prática e sofisticada

A cozinha é um dos cômodos mais utilizados e importantes da casa, portanto merece uma atenção maior em relação à praticidade e funcionalidade dos eletrodomésticos . Essa escolha é de extrema importância para que as atividades domésticas sejam feitas de forma adequada e com mais fluidez. Além disso, os equipamentos certos influenciam diretamente na decoração, deixando o local mais elegante. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

"Em um projeto de cozinha, sempre começamos com a escolha dos eletrodomésticos. Assim conseguimos adequar a parte elétrica e a marcenaria de acordo com as necessidades de cada aparelho", explica a arquiteta Júlia Guadix, à frente do escritório Studio Guadix. Porém, a profissional acrescenta dizendo que o mais importante é analisar se as aquisições atenderão todas as necessidades no dia a dia dos moradores.



Eletrodomésticos essenciais





Alguns eletrodomésticos são indispensáveis na cozinha, principalmente aqueles com a função de conservar ou preparar os alimentos. A geladeira é um dos elementos primordiais, já que é difícil imaginar uma cozinha sem ela. A escolha desse aparelho passa pelas medidas, que levam em conta o vão de encaixe, o espaço para 'respiro' do equipamento e para abertura das portas.

Outra dica da arquiteta é a aquisição dos modelos inverse, que contam com freezer na parte inferior, permitindo que os congelados fiquem em um acesso mais prático aos moradores. Alguns modelos que possuem essa tecnologia ainda garantem menor consumo de energia elétrica, sem reduzir a eficiência de performance.

O fogão ou cooktop/forno, também são indispensáveis na cozinha, seja ele a gás ou elétrico. Os modelos de embutir, que são utilizados em muitas residências, são ergonômicos podendo ser inseridos na marcenaria e se adaptando à altura que mais facilita o manuseio na colocação e retirada de assadeiras e refratários. "É possível integrar fogão e forno aos móveis e bancada, além de trazer uma estética muito elegante e contemporânea, ainda otimiza a área útil, já que em muitas situações a cozinha é pequena", alerta a profissional.



Eletrodomésticos que facilitam o dia a dia





Micro-ondas: Dependendo da rotina e do estilo de vida dos moradores, certos eletrodomésticos acabam sendo ferramentas mandatórias na cozinha. Um bom exemplo é o famoso micro-ondas, que possui diferentes funções para preparar os alimentos de forma mais rápida. Ao adquirir este item, o consumidor deve avaliar o tamanho em litros desse produto. Os modelos de embutir acabam deixando ambiente esteticamente mais bonito, mas para tanto é preciso um móvel planejado para sustentá-lo. Já o de mesa, conta com a praticidade, precisando apenas de um apoio e uma tomada.

Lava louça: Além de ajudar a economizar água, a máquina de lavar louça também faz com que o morador não passe um bom tempo lavando os utensílios depois do almoço ou jantar. Cada vez mais frequente nas residências brasileiras, este eletrodoméstico deve ser definido de com o tamanho da família, uma vez que quanto menor a família, menor as dimensões da máquina e o tempo para encher e ativar o início da lavagem. Existem dois modelos no mercado, o de piso e o de apoio, sendo que a escolha entre eles interfere diretamente na execução dos armários e suas bases de alvenaria.

Coifa: Com a integração entre cozinha e living nos projetos de arquitetura, a coifa passou a ser primordial, uma vez que sua função é filtrar a gordura e eliminar os odores dos alimentos. Antes da compra, é preciso levar em consideração o processo de retirada de gordura, onde enquanto o exaustor joga os odores e vapores para o exterior por meio de um duto, enquanto o depurador leva esse ar para um filtro de carvão e o devolve ao ambiente, eliminando a necessidade do duto de ar.



Decoração com eletrodomésticos