Pastilhas: tudo o que você precisa saber para decorar a casa!

Ano após ano as pastilhas vêm se reinventando e acompanhando as principais tendências dos segmentos de arquitetura e decoração. E não se pode negar que o brasileiro tem uma relação de carinho com as pastilhas, afinal há décadas elas estão presentes nas fachadas e na decoração interna das residências, que traz uma memória afetiva para quem já morou em um imóvel revestido por essas peças. A Cerâmica Atlas, líder na fabricação de pastilhas de porcelana, com mais de 50 anos de experiência, apresenta informações importantes e curiosidades para quem deseja saber mais sobre o assunto!



Evolução



No início, as pastilhas eram muito utilizadas em detalhes e mosaicos. Com o passar do tempo, elas ganharam força e avançaram para diversos ambientes do lar. Atualmente, é muito comum ver projetos de banheiros, cozinhas, áreas gourmets e piscinas, sem contar inúmeras fachadas de edifícios comerciais e residenciais e arenas esportivas. Até mesmo as áreas sociais estão recebendo a presença de pastilhas, a partir da customização, que pode deixar uma parede ou um móvel completamente transformado!





Tipos de pastilhas





No mercado existem as pastilhas de porcelana, cerâmica e vidro. As principais diferenças entre elas estão relacionadas à composição de matéria prima e processo produtivo. A pastilha de porcelana costuma ser a mais vantajosa, em razão da pouca absorção de água (menor que 0,5%), além da indicação de uso para fachadas, pisos, churrasqueiras, saunas e piscinas. Há também uma gama enorme de cores únicas, reativas e tipos de acabamento disponíveis.

Onde utilizar?





As pastilhas de porcelana podem ser usadas em praticamente todos os ambientes, entre eles: saunas, piscinas, churrasqueiras, fachadas, paredes, pisos internos e externos. Porém, como cada modelo tem a sua particularidade técnica, é imprescindível se atentar a indicação de uso e ao desempenho de cada um deles, para então escolher o local correto de aplicação.





Dimensões





As pastilhas estão disponíveis nos mais variados formatos para atender todos os tipos de necessidades. Devido às características e o espaço de rejunte de cada formato, cada pastilha tem a sua medida padrão de placa.





Argamassas e rejuntes





Em razão das pastilhas de porcelana apresentarem baixo índice de porosidade em sua composição, se faz necessária a utilização de argamassas com aditivos químicos específicos na sua formulação. O intuito é garantir a ancoragem química com o substrato. Desta forma, a recomendação é pelo uso de argamassas tipo classe AC III específica para o tipo de ambiente a ser aplicado. Na condição técnica do rejunte, a indicação é por rejuntes “flexíveis” específicos para o tipo de espaço revestido.





Escolha certa e aplicação



É importante escolher a pastilha, sempre levando em consideração a indicação de uso do produto. O ideal é ter a ajuda de um arquiteto ou designer de interiores nessa etapa, para que o cômodo tenha harmonia total com os desejos do cliente.



Por se tratar de um produto de alta qualidade e rico em detalhes, a recomendação é sempre contratar profissionais que tenham experiência na aplicação de pastilhas, especialmente nos casos em que são criados desenhos específicos ou customizações.





Principais cuidados