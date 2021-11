Veja orientações de como higienizar pastilhas e cerâmicas após obras

Uma reforma traz novos ares à casa. No entanto, junto com a empolgação de ver tudo renovado, também há riscos de pequenos descuidos, principalmente em momentos finais, como a limpeza após o rejuntamento.

A Cerâmica Atlas, fabricante de pastilhas de porcelana e cerâmicas grés de pequenos formatos, traz algumas recomendações e procedimentos prévios para não causar danos irreversíveis às peças durante o processo de higienização dos revestimentos.



Pastilhas e Cerâmicas Grés





Na hora de realizar a limpeza, os cuidados são semelhantes tanto para pastilhas de porcelana, quanto para cerâmicas. Porém, será necessário dar uma atenção maior para os modelos que tenham texturas mais rústicas para evitar a impregnação do rejunte em sua superfície. Veja o passo a passo de cada situação separadamente:

É recomendado que, logo após o rejuntamento (cerca de 20 minutos depois e sempre seguindo a recomendação indicada pelo fabricante), seja realizada uma limpeza inicial para remover alguns resíduos do rejunte que ficam incrustados na superfície do material cerâmico. A ação poderá ser feita com o uso de uma esponja levemente umedecida em água.

Após 30 minutos, será necessário fazer uma nova limpeza, para remoção efetiva das demais incrustações existentes e dar o acabamento final. Deve-se utilizar esponja levemente umedecida com água e pano limpo. (Lembrete: durante o processo de imersão da esponja ou do pano no recipiente, sempre realizar a troca por água limpa). A finalização deverá ser feita com pano seco e limpo para dar o acabamento final.





O que fazer





*Utilizar produtos de limpeza homologados e neutros, como detergentes.

*Outro fator a ser considerado será a superfície/textura de cada revestimento, que poderá exigir uma maior atenção para realização da limpeza.



*Consultar o fabricante da argamassa e do rejunte para seguir as orientações dispostas nas embalagens.







O que não fazer





*Nunca utilizar produtos de limpeza que não sejam homologados.

*Priorizar marcas confiáveis e com credibilidade no mercado.



*Não é recomendado o uso de palha de aço, pois causará riscos na superfície esmaltada do produto.



*Nunca utilizar substâncias que contenham na sua formulação ácido fluorídrico, pois causam danos irreversíveis ao esmalte do produto cerâmico.



*Não utilizar produtos como “limpa pedras” ou derivados.



Passo a Passo - Revestimentos Rústicos após o rejuntamento





Passo a passo: revestimentos rústicos





No caso de pastilhas foscas (sem esmalte) ou revestimentos esmaltados rústicos, os cuidados serão diferenciados.





Com auxílio de um rodo ou desempenadeira de borracha, deve-se aplicar o rejunte sobre o revestimento aplicado na fachada. As juntas poderão ser frisadas ou palitadas se necessário. Retire o excesso de nata de rejuntamento, com esponja úmida e dê acabamento com esponja seca.





Caso as peças cerâmicas ainda apresentem resíduos após o processo citado, recomenda-se uma limpeza final (depois de verificar se a argamassa do rejunte se encontra com a resistência necessária).

Molhar com água limpa toda a superfície a ser lavada; com a broxa, passe uma solução neutra ou um produto específico de acordo com o fabricante; jogue bastante água limpa em toda a área em que foi aplicada a solução para retirá-lo; e, para finalizar lave a área que foi exposta com bastante água e produto neutro (ex. detergente). Obs: não realize esse tipo de procedimento enquanto a área estiver exposta ao sol.







Limpeza e manutenção no dia a dia





Para a lavagem de rotina das áreas internas, a utilização de produtos de limpeza se dará de acordo com o tipo de substância que entrou em contato com o revestimento. Cada tipo de mancha pedirá um tipo de solução diferente para a lavagem correta – alcalina, neutra, solvente, etc, por isso o ideal é sempre consultar antes os fabricantes dos revestimentos, assim como dos produtos limpantes.







Após buscar as informações adequadas, o procedimento padrão é molhar a área a ser limpa até saturá-la, retirar o excesso de água da superfície e em seguida aplicar a solução apropriada, esfregando com uma escova ou vassoura com cerdas macias a área a ser limpa. Posteriormente, deve-se enxaguar abundantemente, removendo a solução aplicada.





Obs 1: Os serviços de limpeza em grandes áreas (Fachadas externas, internas, pisos etc), devem ser realizadas por empresas especializadas.





Obs 2: Em casos de fachadas, a limpeza deverá ocorrer aproximadamente a cada 5 anos, com equipe especializada e produtos neutros