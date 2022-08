Arquitetura de interiores: pé-direito duplo nos projetos residenciais

Ao longo de toda História, a humanidade usou a arquitetura para alcançar o que antes era tido como impossível, e o céu foi o limite a ser alcançado: as colunas gregas, as torres, catedrais, muralhas e castelos. A altura se tornou sinônimo de imponência, sofisticação e, ao longo dos tempos, passou a ser fundamental para a urbanização, com a verticalização das cidades através dos prédios, edifícios e arranha-céus.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Atualmente, o pé-direito duplo, antes muito mais tradicional em casas, ganhou de vez os apartamentos e, com o boom dos Lofts e Studios, cada vez mais a altura das paredes se tornou uma ferramenta importante para a arquitetura de interiores e trouxe inúmeras maneiras de aproveitar o espaço, seja para decoração ou para criar um ambiente ainda mais amplo e aconchegante!





Ao aumentar a medida do pé-direito simples (comumente, com 2,70m), a parede pode ser explorada com janelas, armários e outros recursos decorativos para se transformar de acordo com o projeto em questão. Para entendermos mais sobre esse universo de ambientes com a altura mais elevada, conversamos com a arquiteta Ana Rozenblit, responsável pelo escritório Spaço Interior, e que já trabalhou com o pé-direito duplo em diversos projetos.

Continua depois da publicidade





De maneira equivocada, muitas pessoas pensam que o pé-direito duplo ocupa uma área ‘perdida’ no projeto, porém isso está longe de ser um fato, uma vez que não existe uma dimensão mínima para que um imóvel possa incluir um pé direito duplo. “Hoje em dia, muitos Studios com pé direito duplo apresentam com mezanino, um recurso que ajuda a usar melhor o espaço do pé-direito e cria um ambiente a mais”, esclarece a profissional sobre essa dúvida tão comum.





Porém, alguns cuidados precisam ser tomados para que o pé-direito duplo cumpra seu papel arquitetônico e seja, realmente, utilitário. Confira algumas recomendações da arquiteta: