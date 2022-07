Como escolher e preservar o armário do banheiro

Banheiros são ambientes íntimos e de extrema importância para a nossa higiene pessoal, bem como nosso bem-estar físico e mental. Por ser um ambiente tão pessoal e singular, cada detalhe deve ser pensado para proporcionar conforto e identificação com o morador. Junto com a definição do layout, que demarcará os espaços e as medidas, a definição das escolhas, incluindo o mobiliário, é essencial para execução de um projeto funcional e com as características do décor eleito para o ambiente. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE Continua depois da publicidade Para ajudar nesse processo, a experiente arquiteta Cristiane Schiavoni, à frente do escritório que leva seu nome, discorre sobre o processo de especificação dos móveis, envolvendo os materiais mais utilizados e medidas. Acompanhe.

MDF



O MDF Ultra chega para quebrar os paradigmas relacionados a fragilidade e versatilidade dos armários de banheiro. O material mais conhecido e utilizado para a produção da peça é um grande aliado por conta de sua resistência a ambientes muito úmidos e no caso de eventualidades de eminência de água, como vazamentos, além da gama de possibilidades que o envolve. Em geral, a profissional sustenta que ele segue como a opção mais adotada, tanto pela estética, como também pela inserção das ferragens. "Quando falamos em armários de banheiro, para que possamos ter gavetas, portas ou até mesmo gavetões destinados à colocação de roupa suja, o MDF, principalmente o Ultra, desempenha um ótimo papel e oferece infinitas possibilidades", afirma.

Madeira

A madeira também pode desempenhar um ótimo papel nos banheiros, por ser um material com alta resistência a umidade. Sem contar no seu visual único, dependendo do modo como ela é utilizada.

Fórmica



A fórmica é um material versátil, destinado a revestir outros materiais e superfícies, seja ela de armários ou paredes. O interessante em utilizá-la, se relaciona também a resistência que ele traz, sendo capaz de tornar qualquer armário de banheiro mais resistente ainda a umidade e consequentemente, mais durável.



Serralheria



Segundo Schiavoni, a serralheria é um elemento que propicia mais possibilidades de desenhos para o projeto do banheiro. Junto com a estrutura, o material ainda pode compor com o vidro e a marcenaria, abrindo um leque de infinitas configurações para o ambiente, tanto no âmbito funcional, quanto para o décor.



Vidro



Presente em prateleiras e nichos que integram os armários, geralmente com estrutura de MDF, são empregados com a proposta de praticidade e resistência, sobrevivendo facilmente aos respingos de água.



Pedras



As pedras naturais ou fabricadas também são opções para a execução dos armários. Junto com o visual, a arquiteta elenca a durabilidade e viabilidade de combinar com a marcenaria em madeira ou MDF.



Como manter os móveis do banheiro em boas condições