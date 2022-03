Confira cores que refrescam a casa para o verão

Deixar a casa mais fresquinha no verão é fundamental para o conforto dos moradores. O que muitos não sabem é que a cor das paredes influencia bastante nessa questão. Algumas tonalidades são perfeitas para promover aquela sensação de frescor e bem-estar dentro de casa.

Para auxiliar os consumidores, Talita Kawahara, coordenadora da categoria de tintas da Telhanorte, orienta que é possível sair do tradicional branco das paredes e apostar em tons que, além de serem tendências no mercado, ajudam com as altas temperaturas.

Quais são esses tons?





- Verde: É possível utilizar desde uma versão clara a mais marcante. “Esse tom é uma boa opção para pintar salas e quartos, pois é capaz de levar frescor aos espaços, além harmonizar com diferentes tipos de decoração. Temos uma variedade no mercado: o menta, que é uma opção mais delicada e o Eclipse, da Suvinil, que remete a naturalidade das plantas. As cores podem ser aplicadas em uma única parede ou em todo ambiente”, aconselha a coordenadora.

- Bege ou cinza: Para quem tem receio de usar cores marcantes, essas são opções versáteis e lindas aliadas no combate aos ambientes quentes. As colorações servem como uma base de decoração em tom neutro frio. A tonalidade Neblina Perene, da Sherwin Willians, por exemplo, foi eleita a cor do ano pela marca e destaca o verde acinzentado, interessante em qualquer cantinho da casa, como cozinhas, salas integradas e home office.





- Azul: Outra opção de cor que garante sensações de alívio e refresco. "Em sua versão pastel, a tonalidade cai bem nos quartos, criando efeito de amplitude e aconchego ao espaço. Uma opção de escolha é o Melodia Suave, da Coral: um azul claro arejado e suave”, finaliza a profissional.