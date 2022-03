Fogo: um elemento de bem-estar e introspeção

Lareiras ecológicas contribuem para o clima de descanso e contemplação dos ambientes

Normalmente quando pensamos em lareiras, automaticamente associamos com sua função que é esquentar o ambiente. No entanto, muitos não sabem que a lareira pode exercer outros objetivos. Elegantes e versáteis, elas proporcionam a sensação de bem-estar, acolhimento e introspecção, já que o fogo é um elemento que atrai o olhar e nos leva à sua contemplação.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Quem nos explica sobre o assunto é a Ecofireplaces, referência em lareiras ecológicas no Brasil e na América do Sul. Protagonistas ou não, as lareiras dão um toque de charme e transformam os espaços, deixando-os ainda mais convidativos e acolhedores para receber amigos ou reunir a família. As pessoas se concentram em torno do fogo, vivenciando uma experiência mais intimista na hora de conversar.

Continua depois da publicidade

Elas existem em modelos exclusivos, de diversos tamanhos e estilos, que podem ser facilmente incorporados no décor, como é o caso das peças assinadas pelo designer João Paulo Raimundo. Ele cria peças em papel machê que remetem à natureza das pedras e propõem um resgate da origem do fogo primitivo, da faísca através da pedra.