Veja como aproveitar o espaço em cozinhas pequenas

As cozinhas pequenas podem funcionar muito bem, apenas precisam de organização e praticidade. As arquitetas Bianca Tedesco e Viviane Sakumoto, a frente do escritório Tesak Arquitetura, nos ensinam que apesar da restrição de espaço, o ambiente pode ser muito confortável. Confira algumas dicas dadas pelas profissionais para aproveitar cada cantinho.

Cada cozinha tem seu formato, um espaço pequeno funciona melhor quando é linear, ou seja, a bancada, o fogão, a pia e a geladeira ficam do mesmo lado. A disposição de cada peça ajuda na liberação de espaço. As arquitetas também dão a ideia de integrar a cozinha com a lavanderia, dessa forma aproveitando ainda mais o ambiente.

A mobília faz toda diferença! Na hora de escolher, precisamos estar atentos a qual móvel teria a melhor funcionalidade em um ambiente pequeno. Móveis planejados oferecem a vantagem de ter a medida exata para ocupar cada espacinho da cozinha. Também podemos trazer banquetas para a cozinha e dar função dupla para a bancada, que com os bancos também vira uma mesa perfeita para refeições.

As paredes podem ser utilizadas para a liberação de espaço. Com prateleiras, nichos e até ganchos, podemos pendurar utensílios e deixa-los ao alcance das mãos. Além da praticidade, também teremos mais espaço nos armários.

Para decidir os eletrodomésticos precisamos pensar sempre na necessidade. Se pudermos lavar a louça na pia, então não é necessário ter uma lava-louças por exemplo. Todo espaço que conseguirmos poupar importa, então na cozinha pequena devemos ter apenas o necessário.

Por fim, para ajudar no estilo e conforto, é legal escolher a paleta de cores certa. Optando por tons mais claros, conseguimos valorizar o espaço pequeno, trazendo a sensação de amplitude. E para trazer destaque, uma dica legal é um backsplash diferenciado, com revestimentos texturizados ou coloridos.