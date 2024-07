Obras de duplicação da avenida Octávio Genta está 16% concluída em Londrina

Importante obra para a zona sul de Londrina, a duplicação da avenida Octávio Genta, que dará continuidade à Waldemar Spranger, está 16,43% concluída. O investimento é de R$ 12,5 milhões, com recursos do governo do Estado e do município. A previsão de entrega é novembro deste ano.







A pavimentação da via terá área de 36,6 mil metros quadrados e fará a ligação da região do Terra Bonita e do Alphaville ao Vivendas do Arvoredo, permitindo acesso direto da Waldemar Spranger à rotatória da Mábio Palhano - hoje, a Waldemar Spranger termina no viaduto da PR-445.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Entre os serviços, segundo o edital da licitação, estão terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem e ensaios tecnológicos.





Conforme apurou a FOLHA, a administração esperava que a obra estivesse mais adiantada, mas ainda é possível cumprir o prazo de novembro. A empresa está finalizando uma parte da drenagem e da tubulação.

Publicidade





A pavimentação de alguns trechos será iniciada em breve e, como construção não depende de tantas interdições, o entendimento é que será possível imprimir um bom ritmo daqui em diante - com o tempo firme. Mas a avaliação é que a obra podia estar com um percentual maior.

Publicidade





De acordo com o secretário municipal de Obras, João Verçosa, a duplicação da avenida é fundamental para acompanhar a expansão da ocupação na zona sul.





“São poucas as vias de acesso. Hoje nós temos a Luíz Lerco, que é um prolongamento da Ayrton Senna, que consegue ser uma alternativa para sair para o centro da cidade, e a Mábio Palhano. São essas duas alternativas”, explica.