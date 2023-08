Mansão de Galvão Bueno: data de encerramento do leilão em Londrina é adiada

A segunda data do leilão da mansão do narrador Galvão Bueno em Londrina foi alterada. Os lances estavam previstos para encerrarem as 14h do dia 28 de setembro, no entanto, agora, podem ser feitos até o dia 06 de outubro, às 10h.





Segundo divulgado pela assessoria de imprensa, a alteração na data foi pedida pela parte executada.

O imóvel é avaliado em 22 milhões, com lance inicial é de 11 milhões.





O leilão é organizado pela JE Leilões, de Londrina, e será apenas em formato on-line - no site www.jeleilloes.com.br . O certame está em andamento e a dinâmica é a seguinte: até as 10h do dia 28 de setembro, podem ser feitos lances acima do valor de avaliação, ou seja, mais de 22 milhões. Se não houver comprador, começa o segundo leilão - este com data de encerramento dia 06 de outubro, às 10h, com o valor de desconto de 50% - 11 milhões.

A atual casa de Galvão Bueno está sendo leiloada pela 6a. Vara Cível de Londrina para quitação de uma dívida com o Fundo de Investimentos NPL Brasil l, do Banco do Brasil.





O imóvel foi construído em três terrenos do luxuoso Condomínio Royal Golf Residence e tem uma área total de 3.172,21m².

A mansão conta com dois pisos. No térreo, há a área gourmet com bancada e churrasqueira, cozinha, quintal, escritório e dormitórios. A área externa tem piscina, um lago de jardim com fonte e um gramado de golfe com um buraco com área de relaxamento frontal.





São seis suítes - três no piso inferior, uma delas master com ofurô. No piso superior estão os outros três dormitórios, um deles com um closet privativo.

Conforme a avaliação, todas as suítes possuem fino acabamento que se alteram entre piso de lei, mármore travertino e granito vermelho Brasília.





A garagem da casa conta com vaga para 10 a 12 carros.

O Condomínio Royal Golf oferta campo de golf de alto padrão, com 18 buracos; quadras de tênis; piscina aquecida coberta; piscina externa; academia; espaços gourmet; salão de festas; lago; portaria 24 horas; campo de futebol e espaço kids.





Para enviar lances online, deve-se cadastrar no site e solicitar habilitação.

É importante consultar o site do leilão: www.jeleilloes.com.br , onde há todas as especificações dos bens. No site ainda é possível checar todas as informações sobre os lotes: a relação dos imóveis e demais bens, valores, fotos, condições de pagamento e editais.





Jorge Espolador, leiloeiro da JE Leilões, comenta que a consulta às informações do leilão dá mais segurança para quem quer participar. Espolador ressalta que é importante ficar atento, "o leilão só pode ser feito com Leiloeiro Público Oficial".

INFORMAÇÕES:





Leilão da 6a. Vara Cível de Londrina

Formato: Online

Datas de Encerramento:

1o. leilão - 28/09/2023, às 10h

2o. leilão - 06/10/2023 às 14h

Mais informações: www.jeleiloes.com.br