Mansão de Galvão Bueno em Londrina vai a leilão para pagamento de dívida

A mansão possui seis suítes: trêsestão no nível inferior, incluindo uma suíte master com ofurô. O andar superior acomoda os três quartos restantes, sendo que um deles possui um closet privativo. Essas suítes exibem acabamentos requintados, que variam de pisos de madeira nobre a mármore travertino e granito vermelho de Brasília.

A área externa possui uma piscina, um lago no jardim com uma fonte e um gramado de golfe com um campo de 1 buraco e uma área de relaxamento frontal.

A mansão, localizada em três terrenos no Condomínio Royal Golf Residence, abrange uma área total de 3.172,21 metros quadrados. Com dois pisos, o nível térreo abriga uma área gourmet com bancada e churrasqueira, cozinha, quintal, escritório e quartos.

Uma mansão luxuosa, atualmente ocupada pelo apresentador Galvão Bueno, está sendo leiloada pela 6ª Vara Cível de Londrina para quitar uma dívida com o Fundo de Investimentos NPL Brasil, ligado ao Banco do Brasil.



A garagem da mansão oferece espaço para aproximadamente 10 a 12 carros.





O Condomínio Royal Golf oferece um campo de golfe de alto padrão com 18 buracos, quadras de tênis, uma piscina coberta e aquecida, uma piscina externa, academia, espaços gourmet, um salão de festas, um lago, segurança 24 horas, um campo de futebol e uma área infantil.

Com um valor estimado em 22 milhões, o lance inicial para a propriedade é de 11 milhões. O leilão está sendo realizado exclusivamente on-line e é organizado pela JE Leilões, uma empresa com sede em Londrina.





O 1º Leilão, que já está em andamento, terminará em 28 de setembro às 10h. Se nenhum comprador for encontrado com um preço superior ao valor de avaliação (ou seja, acima de 22 milhões), o 2º Leilão começará às 14h com um valor com desconto de 50%.





Para fazer lances online, as partes interessadas devem se registrar no site e solicitar autorização. É fundamental consultar o site do leilão, no qual é possível obter detalhes sobre os ativos, incluindo quaisquer dívidas pendentes, prazos e condições de pagamento. O site também fornece informações abrangentes sobre os lotes, como listagens de propriedades, valores, fotos, termos de pagamento e avisos oficiais.