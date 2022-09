Petrobras reduz preço do gás de cozinha em 4,7%

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (12) uma redução para as distribuidoras de 4,7% no preço médio do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), o gás de cozinha vendido em botijão. O corte entra em vigor nesta terça (13).







O preço para as distribuidoras passará de R$ 4,23 por quilo para R$ 4,03, uma queda de R$ 0,20. Assim, o valor médio de um botijão de 13 quilos terá alívio de R$ 2,60 -de R$ 54,94 para R$ 52,34.



A última queda nas refinarias havia entrado em vigor em 9 de abril deste ano. Na ocasião, o preço médio do botijão de 13 quilos recuou de R$ 58,21 para R$ 54,94, de acordo com a Petrobras.

Em agosto, um botijão de gás de 13 quilos custou, em média, R$ 111,62 para o consumidor brasileiro, conforme dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).



A marca equivale a um avanço de 19,5% em relação ao mesmo mês do ano passado (R$ 93,427). Em agosto de 2020, o valor era de R$ 69,981.

O gás de botijão subiu 18,42% em 12 meses até agosto de 2022, segundo a inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Ao longo da pandemia, a carestia do gás de cozinha atingiu em cheio as famílias de renda baixa, já que o produto pesa mais no orçamento dos mais pobres. Com o aumento dos preços, parte dos brasileiros passou a preparar refeições com lenha e até álcool.

Beneficiários do Auxílio Brasil podem receber o vale-gás a cada dois meses, desde que se enquadrem nos critérios do programa. Em setembro, será pago somente o Auxílio Brasil e o vale-gás voltará a ser depositado nos meses de outubro e dezembro. Para definir o valor do benefício, o governo considera o preço médio do botijão de 13 quilos ao consumidor no semestre anterior.



A Petrobras informou, em nota, que a redução anunciada nesta segunda acompanha a evolução dos preços de referência "e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio".

Às vésperas das eleições, a Petrobras passou a anunciar a conta-gotas cortes nos valores de combustíveis como a gasolina. Levantamento do OSP (Observatório Social do Petróleo), a pedido do jornal Folha de S.Paulo, mostrou que a companhia adotou estratégias diferentes de precificação nos momentos de alta e de baixa das cotações internacionais do petróleo em 2022.



Quando o petróleo subia, a empresa realizava menos reajustes e praticava preços abaixo das cotações internacionais, segurando o repasse às bombas. Com o petróleo caindo, passou a anunciar reduções frequentes e acompanhar o mercado externo mais de perto.



Para Eric Gil Dantas, economista do OSP e do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, os dados indicam que a execução da política de preços esteve sujeita a pressões durante o ano eleitoral. A Petrobras informou que não há periodicidade definida para os reajustes de diesel e gasolina.