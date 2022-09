Natal de Londrina terá passarela flutuante no Lago Igapó e decoração de R$ 5 milhões

O certame para contratar o serviço de execução, manutenção e retirada da decoração natalina foi dividido em cinco lotes, o que permite que mais de uma empresa seja responsável. As interessadas precisam apresentar as propostas até o dia 23. Vence quem oferecer o menor preço. Toda a paramentação deverá ser oficialmente inaugurada em novembro e vai permanecer até sete de janeiro.

Bruno Ubiratan, presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), afirmou que o aumento acompanha o custo dos materiais que, segundo ele, estão mais caros. “Já foi comprovado que a decoração de Natal é um investimento. O termômetro forte foi no ano passado, quando a região inteira, de um raio de 200 quilômetros, veio ver e gastar aqui. As pessoas compram churros, água, vão no shopping, restaurante, hotel. Isso é movimento na cidade”, defendeu.

O Natal de Londrina tem uma novidade para esse ano: O Lago Igapó sediará uma passarela flutuante que levará as pessoas até uma árvore de 28 metros de altura e 16 de diâmetro instalada sobre as águas.

Na praça Marechal Floriano Peixoto, em frente ao calçadão, no centro, será construída a casa do Papai Noel, com sala e cozinha. A proposta é que próximo seja colocada uma estrutura metálica cônica com adereços e traços formando um Papai Noel tridimensional, com efeitos sincronizados com músicas para shows de 15 minutos todos os dias durante o evento.



A rua Sergipe também vai ser enfeitada em toda sua extensão, com estruturas luminosas de estrelas cadentes. O mesmo lote engloba 1,1 quilômetro da avenida Saul Elkind, na zona norte, que vai contar com um túnel de neon e cometas de LED.





Prédios públicos e da Igreja, como prefeitura, Câmara de Vereadores e Catedral Metropolitana, irão receber adereços de 300 árvores naturais com cordão de led em ruas, avenidas, bairros e praças e outras oito árvores naturais da Alameda Miguel Blasi. Catorze pinheiros temáticos serão distribuídos em rotatórias, praças e no calçadão, com formatos de Nossa Senhora Aparecida, Papai Noel e anjo.





Os londrinenses e demais visitantes poderão passear em um ônibus panorâmico durante o final do ano. O valor e o roteiro não foram definidos. O Executivo também tem buscado firmar parcerias com empresas para ampliar a decoração, assim como aconteceu em 2021, quando a Sercomtel decorou um trecho da avenida Higienópolis e pôde ter sua marca estampada.