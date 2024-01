Quatro dicas para acertar no cultivo das suculentas

Seja nas casas ou nos ambientes de trabalho, elas estão entre as queridinhas do momento entre os adeptos da jardinagem caseira. Talvez o que atraia a atenção é o fato de ser um grupo de plantas com uma grande diversidade de tamanhos e formatos, ou por serem consideradas fáceis de cultivar e sem a necessidade de muitos cuidados, ideais para o perfil da “sociedade moderna”.





Seja qual for a motivação, são plantas adoráveis e ótimas opções para se cultivar. Porém, assim como qualquer outra espécie, é preciso alguns cuidados específicos para garantir que a suculenta se desenvolva bem e saudável.

A Forth Jardim separou algumas dicas básicas para não errar no cultivo das suculentas:





1. Substrato ideal

Um dos principais problemas que costumam ocorrer com essas plantas são as “podridões”, o que está totalmente associado ao substrato. O uso de terra/substrato que seguram muita umidade é uma das principais causas dessas podridões.





Portanto, é importante fazer o uso de um substrato que tenha uma boa aeração e uma boa drenagem. Um dos problemas de usar substrato/terras de alta retenção de umidade, é que em uma época muito chuvosa, por exemplo, ele vai reter muita água, demorar muito tempo para secar e inevitavelmente a podridão irá acontecer.

2. Hidratação correta



Por falar em rega, esse é outro ponto importante e primordial que vai influenciar diretamente no sucesso ou no fracasso do cultivo das suculentas. Você é do tipo que mata a suculenta de sede, por que acha que elas não gostam de água? Saiba que está enganado, pois elas gostam sim.





É muito comum que as pessoas percam as suculentas simplesmente por não molhá-las. Apesar de serem verdadeiros reservatórios de água, não precisa ter medo na hora de regar. O grande segredo não está na quantidade de água e sim no momento/frequência de fazê-la.

Uma boa dica é sempre observar o substrato: se ainda estiver úmido, significa que ainda não precisa ser regada; mas se já estiver totalmente seco, pode regar em abundância. Além disso, evite regar sobre a planta, pois se houver acúmulo de água parada nas estruturas, pode causar apodrecimento ou amarelamento e, com o tempo, favorecer o aparecimento de fungos.





3. Atenção para a adubação

As suculentas podem ser fáceis de cultivar, mas existe um mito de que não precisam de muitos cuidados e que a adubação não é necessária. O que não é verdade: assim como as outras plantas, elas também precisam ser adubadas para repor nutrientes.





4. Foco na recuperação

E se por acaso as coisas saíram do controle, nem tudo está perdido. Antes que ela apodreça por completo e morra de vez, existem algumas alternativas para recuperá-la.





O primeiro passo é retirá-la do vaso/substrato que ela se encontra e depois avaliar quais são as partes que ainda estão boas. As folhas que ficam encostadas no substrato são as mais suscetíveis a apodrecer, e geralmente o caule fica preservado. Então, retirando-as, dá para salvar e dar continuidade à planta.





Da mesma maneira, as folhas que ainda estiverem boas também podem ser retiradas para fazer mudas e, a partir da “planta mãe”, produzir novas suculentas. É importante, entretanto,, lavar tanto o caule, quanto os brotinho e folhas que foram retirados da planta com problema, com objetivo de retirar totalmente o substrato velho. Após estarem limpos, podem ser replantados novamente em um novo substrato.