Cinco receitas caseiras (e eficientes) para acabar com as baratas

Elas causam nojo e repulsa na maioria das pessoas e, principalmente no verão, são presença comum em locais onde o clima é mais quente. Você sabe, estamos falando das baratas, insetos perigosos que oferecem riscos à saúde humana, já que carregam microrganismos patogênicos na cutícula, asas, antenas, exoesqueleto e pernas. Como transitam por áreas muito sujas como lixo e esgoto, as baratas carregam bactérias – entre as quais, a Salmonella -, além de fungos, vírus e vermes, todos capazes de causar diarreia e desidratação aos humanos. A contaminação acontece quando esses insetos passam sobre os alimentos e descarregam os micro-organismos. Quando consumidos, os alimentos contaminados podem fazer mal à saúde.





Além dos incômodos digestivos e intestinais, as baratas ainda podem causar alergias, como rinites e crises de asma, pois pedaços minúsculos do corpo podem se misturar à poeira e serem inalados por pessoas sensíveis.





Para combatê-las o mais indicado ainda é uma dedetização profissional. Mas, além de gritar e dar chineladas na direção do inseto, você pode apelar para algumas receitinhas caseiras bem eficientes contra as baratas. Anote aí e coloque em prática o mais rápido possível. As dicas são do site Macaco Velho:

Folha de louro

Espalhe folhas de louro nos lugares onde elas aparecem – nos armários da cozinha, por exemplo. O cheiro dessa folha irá repelir os insetos. Como elas adoram locais escuros, úmidos e quentinhos, o fogão é outro lugar perfeito para seu esconderijo. Coloque folhas de louro por lá também!





Eucalipto e alecrim

O cheiro forte dessas duas substâncias também é uma ótima forma de afastar as baratas dos cômodos da sua casa. Prepare uma solução de eucalipto com alecrim e umedeça o pano para passar no chão. Essa é uma dica do tempo das vovós, da época em que inseticida não era comum!





Solução de água e sabão

Se você é daqueles que não gosta de usar inseticida em spray, uma saída é usar uma mistura de água com sabão (pode ser detergente também). Tem que colocar sabão suficiente para deixar a água "escorregadia". Daí é só jogar em cima da dita cuja quando ela aparecer. O sabão entope os poros das baratas e as impede de respirar. É morte na certa!





Álcool em gel

Outra maneira de matar barata sem sujar seu chinelo e a sua casa, nem usar inseticida, é jogar álcool em gel em cima delas!





Bicarbonato





Misture açúcar com bicarbonato em potinhos e espalhe pelos cantos da casa. O açúcar vai atrair a bichana e, ao consumir a isca, ela será envenenada pelo bicarbonato.

Vale lembrar que as baratas preferem lugares sujos e úmidos. Portanto, nada de deixar louça na pia e sujeiras acumuladas pelos cantos da casa! Quanto mais limpo o ambiente, melhor.